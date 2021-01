Nuova Audi Q5 Sportback, prezzi da 56.500 euro

Audi Q5 Sportback arriverà nelle concessionarie italiane da giugno 2021 con prezzi che partiranno da 56.500 euro. Tanti i benefici fiscali e in termini di mobilità grazie anche all'omologazione come vettura ibrida

Audi ha annunciato l’apertura degli ordini della Q5 Sportback, l’apprezzato SUV coupé (vero e proprio best seller della Casa dei Quattro Anelli) atteso nelle concessionarie italiane per il prossimo giugno con un importante carico di novità e prezzi a partire da 56.500 euro.

Audi Q5 Sportback: le caratteristiche

Audi Q5 Sportback è nata per abbinare la sua indole sportiva alla massima fruibilità nell’utilizzo quotidiano tipica di questo tipo di veicoli. Il design muscolare è impreziosito delle ampie prese d’aria ai lati del single frame ottagonale, mentre i proiettori sono full LED nella configurazione di serie (a richiesta è possibile averlo con tecnologia Audi Matrix LED). Le linee e alcuni dettagli estetici ne rafforzano la già improntate personalità. Sul retrotreno spiccano i gruppi ottici con tecnologia OLED, derivata dall’ammiraglia Audi A8, che permettono di scegliere fra tre firme luminose distinte e rafforzano la sicurezza grazie alla segnalazione di prossimità: a vettura ferma, qualora un utente della strada si avvicini a meno di due metri, si accendono tutti i segmenti. L’auto è lunga unga 4,69 metri, 8 mm in più rispetto ad Audi Q5, con un bagagliaio da 510 litri espandibile fino a 1.480 litri abbattendo i sedili posteriori (a richiesta disponibili con regolazione in longitudine e adattamento dell’inclinazione degli schienali).

Nuova Audi Q5 Sportback è disponibile nelle varianti diesel 2.0 TDI quattro S tronic 204 CV e 3.0 TDI quattro tiptronic 286 CV e benzina nella configurazione 2.0 TFSI quattro S tronic 265 CV. Tutte le motorizzazioni condividono la tecnologia mild-hybrid – a 12 Volt per i propulsori a quattro cilindri, a 48 Volt per il V6 3.0 TDI – che permettono avere vantaggi sia fiscali sia di mobilità grazie all’omologazione ibrida. In termini di prestazioni, la 2.0 TDI quattro S tronic (versione di riferimento per il mercato italiano) è ingrato di scattare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 222 km/h, con consumi dichiarati nel ciclo combinato WLTP che vanno da 6,3 a 6,9 litri ogni 100 chilometri. Il motore diesel rientra nella normativa antinquinamento Euro 6 d-ISC-FCM. Audi Q5 Sportback 2.0 TDI 204 CV e 2.0 TFSI 265 CV adottano il cambio a doppia frizione S tronic a sette rapporti, mentre il 3.0 TDI 286 CV sfruttal cambio tiptronic a 8 rapporti con convertitore di coppia e della trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante.

Il sistema MMI si avvale della piattaforma d’infotainment MIB 3. Nella strumentazione spicca l’Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici, di serie dal secondo livello di allestimento analogamente al sistema di navigazione MMI plus. Il display touch da 10,1 pollici è di primo equipaggiamento, mentre il comando vocale riconosce le espressioni di uso comune e, optando per il pacchetto Audi connect Navigation & Infotainment plus, risponde alle domande sfruttando anche le conoscenze presenti nel cloud. L’assistente vocale Amazon Alexa, anch’esso basato sul cloud, è integrato nel sistema di comando MMI. Tra i servizi più interessante c’è la connettività Car-to-X che sfrutta l’intelligenza collettiva della flotta Audi. L’app myAudi collega lo smartphone del cliente all’auto, mentre l’Audi smartphone interface consente un dialogo privilegiato tra vettura e device iOS e Android tramite i protocolli Apple CarPlay (anche in modalità wireless) e Android Auto. La vocazione hi-tech di Audi Q5 Sportback è rafforzata dai molteplici sistemi di assistenza alla guida raggruppati nei pacchetti Tour, City e Assistenza per il parcheggio. All’interno del pacchetto Tour, di serie dal secondo livello di allestimento, spicca l’assistenza adattiva alla guida che supporta il conducente regolando la distanza dal veicolo che precede e contribuendo a mantenere direzionalità e centralità all’interno della corsia.