Audi introduce il pacchetto Identity Black per A3, Q3 e Q5

Il nuovo allestimento Identity Black include diversi dettagli in nero lucido per la berlina A3 e per i SUV Q3 e Q5

Per i futuri clienti della Casa dei Quattro Anelli il marchio Audi comincia l’anno nuovo introducendo un’ulteriore possibilità di allestimento nella gamma della berlina A3 e dei SUV Q3 e Q5 (anche Sportback). La nuova versione, derivata da quella già presente per A1 e Q2, si chiama Identity Black ed è caratterizzata da diversi dettagli in nero lucido e alcuni optional per l’abitacolo, nonchè cerchi in lega che possono arrivare al diametro di 21 pollici.

Sull’Audi A3 l’allestimento Identity Black include i sedili sportivi anteriori con rivestimenti in pelle e tessuto, le rifiniture esterne in nero lucido e i cerchi da 19” bicolore, una dotazione disponibile anche sui SUV Audi Q3 e Q5 (anche Sportback) dove i cerchi arrivano rispettivamente a 20 e 21”. La Q5, inoltre, si fregia dei gruppi ottici anteriori Matrix LED con abbaglianti adattivi. Uno sguardo ai prezzi? L’allestimento Identity Black attacca da 39.900 Euro, se si prende in considerazione la A3 nella variante Sportback TFSI, e può arrivare fino a 83.100 Euro nel caso della Q5 Sportback 55 TFSI-e Quattro S-Tronic.