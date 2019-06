Nuova BMW Serie 3 Touring: i prezzi ufficiali

La nuova BMW Serie 3 Touring ha prezzi che partono da 43.450 euro per la 320d base, mentre per il top di gamma (330d xDrive M Sport) si arriva 64.650 euro. Per quanto riguarda le motorizzazioni a benzina, si parte dai 52.700 euro della versione 330i fino ai 64.350 euro per la 330i xDrive M Sport

Ormai è tutto pronto per il debutto della nuova BMW Serie 3 Touring. Annunciata tra le protagoniste dello scorso Salone di Ginevra, la sua presentazione è slittata di qualche mese, ma il 25 giugno, data della sua presentazione a Monaco di Baviera, è vicino e per il via alle vendite si dovrà attendesse “solo” il 28 settembre 2019.

Nuova BMW Serie 3 Touring: com’è fatta

La nuova BMW Serie 3 Touring è più lunga di 76 mm (4 metri e 71) e più larga di 16 mm (1 metro e 82) rispetto al modello precedente. Questo consente più confort per i passeggeri e maggiore capacità di carico (più 5 litri). Tutto questo, però, non è andata a discapito dei consumi che restano su buoni livelli grazie a un peso complessivo inferiore (-10 kg) e linee più aerodinamiche. Esteticamente la vettura ha diversi tratti similari alla versione berlina, soprattutto negli interni. Le novità sono concentrate nella parte posteriore, dove spiccano i nuovi gruppi ottici a sviluppo orizzontale e un lunotto regolare dal disegno particolare e apribile indipendentemente dal portellone posteriore.

I motori saranno gli stessi della BMW Serie 3 berlina: a partire dai quattro cilindri di 2 litri turbo da 184 e 258 CV per arrivare al più potente 6 cilindri in linea turbo da 374 CV, dotato di quattro ruote motrici. Sul fronte diesel figurano i quattro cilindri di 2 litri (gli unici disponibili di serie con trasmissione manuale a 6 marce) da 150 o 190 CV, senza dimenticare il 6 cilindri in linea di 3 litri da 265 CV, con trasmissione 4×4. Tutto questo in attesa del 6 cilindri della M340i xDrive da 386 cv e l’ibrido plug-in (2020) di 330e, con 252 cv di potenza e 60 km di autonomia in elettrico. La dotazione della vettura si completa con un ricco pacchetto elettronico con BMW Personal Assistant a comandi vocali incluso (“Ciao, BMW”), sistemi di sicurezza alla guida come Driver Attention Camera, assistente alla retromarcia, mantenimento di corsia e controlli elettronici per la dinamica di guida.

Nuova BMW Serie 3 Touring: quanto costa

La nuova BMW Serie 3 Touring ha prezzi che partono da 43.450 euro per la 320d base, mentre per il top di gamma (330d xDrive M Sport) si arriva 64.650 euro. Per quanto riguarda le motorizzazioni a benzina, si parte dai 52.700 euro della versione 330i fino ai 64.350 euro per la 330i xDrive M Sport.