Nuova BMW Serie 3 debutta nel 2025, anche in versione elettrica

La nuova BMW Serie 3 arriverà nel 2025 e alle tradizionali motorizzazioni benzina e diesel, ne affiancherà una elettrica in grado di garantire un'autonomia di circa 700 km e con un sistema di ricarica rapida

BMW è pronta alla rivoluzione per quanto riguarda uno dei modelli più apprezzati del catalogo della casa tedesca: la Serie 3, attesa, nel prossimo futuro, a un importante restyling tanto nelle linee quanto nelle motorizzazioni a disposizione della clientela.

Nuova BMW Serie 3: un futuro all’insegna delle zero emissioni

Arrivata sul mercato nella versione che conosciamo nel 2018, BMW Serie 3 si prepara a riceve un’importante serie di aggiornamenti. Secondo quanto riferito da Autocar, la nuova Serie 3 sarà il primo modello della casa tedesca a essere costruito sulla piattaforma Neue Klasse dedicata alla prossima generazione di modelli elettrici, ma attenzione, questo non significherà un netto passaggio alla tecnologia a zero emissioni. La vettura, infatti, potrebbe essere disponibili ancora per qualche tempo con le più tradizionali motorizzazioni diesel e benzina.

Questo per motivi commerciali, ma anche per permettere uno sviluppo più dettagliato della variante green per cui potrebbero essere utilizzati materiale come l’alluminio o la fibra di carbonio per cercare di contenere l’aumento del peso tipico dei motori elettrici. La nuova Serie 3 elettrica, sia in versione berlina sia in versione tourig, dovrebbe comunque garantire un’autonomia di circa 700 km e avere un sistema di ricarica rapida che sfrutta le colonnine da 350 kW. Vi abbiamo incuriosito? Bene, però armatevi di pazienza perché la vettura non dovrebbe essere disponile prima del 2025.