BMW i3: la Serie 3 elettrica si mostra al pubblico

Con alcune immagini rilasciate in anteprima, il marchio BMW ha in programma una versione a batterie della Nuova Serie 3 con powertrain da 335 e 537 cavalli

Quando si accosta il tema dell’elettrico al marchio BMW viene subito in mente la prima auto a zero emissioni prodotta in serie dalla Casa dell’Elica: stiamo parlando della i3, sul mercato dal 2013 ma a quanto pare non destinata ad alcun aggiornamento e, anzi, pronta a passare il testimone e la sua sigla all’attesissima versione a batterie della più apprezzata Serie 3. La nuova BMW i3, quindi, sarà a conti fatti una “Serie 3 EV“, riservata al mercato cinese ma utile come banco di prova per il successivo restyling del modello tradizionale con motorizzazioni endotermiche.

Come si presenterà al grande pubblico? Una prima anticipazione è arrivata da due foto pubblicate “per errore” dal Ministero dell’Industria cinese, che potete osservare sfogliando la gallery e che mostrano alcune modifiche di contorno sia nella parte frontale che al posteriore. La nuova BMW i3 elettrica porta in dote una griglia anteriore a doppio rene “chiusa” dalle forme più squadrate assieme a gruppi ottici più filanti nell’aspetto e a un paraurti più tagliente, proprio come il diffusore posteriore che ora integra i terminali dell’impianto di scarico.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, è lecito aspettarsi che la nuova BMW Serie 3 elettrica (in configurazione “passo lungo”) destinata alla Cina erediterà le due powertrain della “sorella” i4: nello specifico la eDrive40 da 335 cavalli e la più potente M50 da 537 CV con doppia unità elettrica, che assicura quindi la trazione integrale. Il pacco batterie? Uguale per entrambe da 81 kWh, con autonomia tra 500 e 600 km a seconda della versione. Una cosa è certa: nei prossimi mesi tutte le nostre ipotesi troveranno conferma, vista la sua probabilmente presentazione al Salone di Pechino in programma per la primavera del 2022.