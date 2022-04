Nuova BMW Serie 7: l’ammiraglia (anche elettrica) vola ancora più in alto!

La Casa dell'Elica ha presentato la nuova generazione della Serie 7, che con il nome di i7 xDrive60 accoglie sotto il cofano una powertrain 100% elettrica

Dopo il top di gamma del segmento SUV, ora è il turno delle berline: in Casa BMW quest’anno si respira aria di forte rinnovamento e sulla scia della presentazione della Nuova X7 ecco che arriva anche quella della Nuova Serie 7, vera e propria “ammiraglia” che per la prima volta accoglie in listino la specifica versione 100% elettrica che tutti gli appassionati del marchio stavano aspettando – la i7 xDrive60. Cos’è cambiato rispetto alla precedente generazione? Scopritelo insieme a noi proseguendo nella lettura!

NUOVA BMW SERIE 7: IMPONENTE COME NON MAI!

Scorrendo le foto presenti in gallery, la prima novità che si nota osservando la Nuova BMW Serie 7 è quanto sia diventata massiccia e imponente: le sue proporzioni, infatti, sono aumentate rispetto al precedente modello per cui ora la lunghezza tocca quota 5,39 metri (+130 mm), mentre larghezza e altezza arrivano rispettivamente a 1,95 e 1,53 metri. Il passo? Sempre extra-lungo di 3.210 millimetri, attorno ai quali gravita un corpo vettura profondamente squadrato e, sotto certi aspetti, simile a quello già visto sulla Nuova X7.

Il frontale mette in mostra innanzitutto l’enorme griglia illuminata a doppio rene a sviluppo verticale, attorniata da dei gruppi ottici disposti su due livelli con le luci diurne, quelle di posizione e gli indicatori di direzione nella parte superiore (a richiesta impreziositi dai BMW Iconic Glow con cristalli Swarovski); quella inferiore, invece, ospita gli anabbaglianti adattivi e gli abbaglianti LED Matrix. Lateralmente si apprezzano poi forme fluide con le maniglie a filo della carrozzeria, mentre al retrotreno (sempre molto sfaccettato nelle linee) trovano posto i fari a LED di tipo 3D.

NUOVA BMW SERIE 7: CONNETTIVITA’ AL TOP… E C’E’ ANCHE IL CINEMA!

Entrando nell’abitacolo attraverso le portiere automatiche sbloccabili con lo smartphone e la funzione Digital Key, la Nuova BMW Serie 7 propone un piccolo “salotto” raffinato ed elegante in ogni sua parte, i cui sedili (provvisti di ventilazione e riscaldamento) sono rivestiti di pelle Merino Individual e cashmere. Una volta preso posto si può poi apprezzare tutto il comparto tecnologico messo a disposizione dalla Casa dell’Elica, il quale prevede all’anteriore il BMW Curved Display con BMW Interaction Bar retroilluminata nella parte inferiore, che comprendono il quadro strumenti digitale (da 12,3”) e lo schermo dell’infotainment BMW OS 8 da 14,9 pollici.

Quest’ultimo consente di associare lo smartphone attraverso la connettività (anche in wireless) Apple CarPlay e Android Auto e di godere di un’ampia offerta multimediale per trascorrere piacevolmente anche i viaggi più lunghi, nella quale sono previsti in via esclusiva i display touch da 5,5” sulle maniglie delle portiere e il BMW Theatre Screen per i passeggeri posteriori, che trasforma l’ambiente in un piccolo cinema privato. Lo schermo in questione è di tipo ultra-wide con diagonale di 31,3” e risoluzione 8K ed è perfettamente integrato con l’Amazon Fire TV di serie, che permette di gustarsi video in streaming attraverso Amazon Prime Video, giocare ad alcuni videogames oppure ascoltare musica di qualità tramite l’impianto audio Bowers & Wilkins a 36 altoparlanti.

NUOVA BMW SERIE 7: LA PRIMA IN EUROPA SARA’ L’ELETTRICA

Passiamo alle motorizzazioni: qui l’offerta della Nuova BMW Serie 7 si diversifica in maniera netta, dal momento che in occasione del lancio ufficiale previsto per il mese di novembre 2022 il mercato europeo sarà occupato esclusivamente dalla versione elettrica i7 xDrive60. Riconoscibile esteticamente per la griglia anteriore chiusa e per le finiture “i Blue”, sarà spinta da una powertrain BMW eDrive di quinta generazione a doppio motore elettrico, che garantirà quindi la trazione integrale con una potenza di output di 400 kW (544 CV) e una coppia massima di ben 745 Nm.

Numeri molto interessanti che le permettono di raggiungere la top speed di 240 km/h e di fermare il cronometro dello 0-100 in soli 4,7 secondi, ai quali si aggiungono le performance della batteria da 101,7 kWh con cui si potrà percorrere fino a 590-625 km (ciclo WLTP) con un singolo “pieno” di energia. La ricarica? In corrente continua presso le colonnine fino a 195 kW si possono recuperare fino a 170 km in soli 10 minuti di connessione.

Nel corso del 2023, poi, sarà il turno di una versione a zero emissioni ancora più performante, che prenderà il nome di i7 M70 xDrive e che dovrebbe garantire una potenza di picco di 485 kW (660 cavalli) e una coppia massima di 1.000 Nm. Con questi presupposti i consumi in ordine di marcia saliranno da 18,4-19,6 a 21,2-26,4 kWh ogni 100 km, mentre il tempo nella prova di accelerazione diminuirà di due decimi netti.

NUOVA BMW SERIE 7: LE ELETTRIFICATE PRIMA IN CINA E USA

Al fianco della i7, la Nuova BMW Serie 7 ospiterà in gamma anche diverse motorizzazioni di base (di cui alcune provviste di elettrificazione), che però in occasione del lancio di novembre saranno disponibili solo “oltre oceano” in Cina e negli Stati Uniti. Arriveranno in Europa solo nel corso del 2023 e, andando con ordine, saranno le seguenti:

735i – con motore TwinPower Turbo 3.0 Litri a sei cilindri e tecnologia mild-hybrid (48V) da 286 cavalli e 425 Nm di coppia massima

– con motore TwinPower Turbo 3.0 Litri a sei cilindri e tecnologia da 286 cavalli e 425 Nm di coppia massima 740i – con lo stesso motore della precedente ma potenziato fino a 380 cavalli e 540 Nm

– con lo stesso motore della precedente ma potenziato fino a 380 cavalli e 540 Nm 760i xDrive – con motore V8 biturbo da 4.4 Litri capace di erogare 544 CV e 750 Nm

– con motore V8 biturbo da 4.4 Litri capace di erogare 544 CV e 750 Nm 740d xDrive – con motore 3.0 Litri a sei cilindri da 300 CV e 670 Nm

– con motore 3.0 Litri a sei cilindri da 300 CV e 670 Nm 750e xDrive PHEV – con motore sei cilindri da 3.0 Litri provvisto di tecnologia plug-in hybrid capace di erogare 490 CV e 700 Nm di coppia massima

– con motore sei cilindri da 3.0 Litri provvisto di tecnologia capace di erogare 490 CV e 700 Nm di coppia massima M760e xDrive PHEV – la più potente del gruppo perchè equipaggiata con lo stesso motore della precedente ma potenziato fino a 571 cavalli e 800 Nm di coppia, nonchè abbinato con una batteria da 18,7 kWh in grado di percorrere fino a 90 km in modalità full-electric (ciclo WLTP)

NUOVA BMW SERIE 7: LA GUIDA AUTONOMA E’ DI LIVELLO 3

Per quanto riguarda le novità meccaniche, la Nuova BMW Serie 7 offrirà di serie le sospensioni pneumatiche di tipo adattivo, mentre tra gli optional figureranno l’asse posteriore sterzante (che riduce il raggio di sterzata di 80 cm) e il sistema anti-rollio attivo per un aumento deciso del comfort sulle superfici più dissestate. Lato ADAS, la novità più importante è la predisposizione della vettura alla guida autonoma di Livello 3, che con il pacchetto opzionale Driving Assistance Professional potrà viaggiare da sola e senza l’input del guidatore sul volante fino alla velocità di 130 km/h.