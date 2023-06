Nuova Fiat Topolino: svelato il quadriciclo leggero elettrico secondo il brand torinese

Dopo diverse indiscrezioni, Fiat ha finalmente presentato il suo quadriciclo leggero completamente elettrico con il nome di Fiat Topolino. Dovrebbe condividere le caratteristiche tecniche con Citroën Ami e Opel Rocks-e.

La sostenibilità continua a farsi strada nel mercato auto e tra i protagonisti di questo cambiamento c’è Fiat, che si sta preparando a rivoluzionare l’idea di mobilità urbana. E lo fa annunciando l’arrivo della nuova Fiat Topolino.

Si tratta di un quadriciclo leggero completamente elettrico che promette di contribuire all’espansione della mobilità elettrica urbana e di infondere nelle strade uno spirito di ottimismo, tutto in una versione accessibile e a zero emissioni.

In un rimando alla storia e al patrimonio culturale dell’automobile italiana, il nome Topolino risveglia sicuramente bellissimi ricordi. Dal 1936 al 1955, la mitica Fiat 500 – soprannominata affettuosamente Topolino – ha reinventato l’idea di mobilità accessibile per le persone. Questa nuova Topolino è pronta a scrivere un nuovo capitolo della storia, incarnando l’eleganza della dolce vita e lo spirito italiano della casa automobilistica di Stellantis.

Dovrebbe avere le stesse specifiche tecniche di Citroën Ami e Opel Rocks-e

Simile nel concetto alle Citroën Ami e Opel Rocks-e, la nuova Fiat Topolino è pensata come un oggetto di mobilità full electric accessibile a un vasto pubblico. Dai giovani alla ricerca del loro primo veicolo, alle famiglie che desiderano un’opzione ecologica per muoversi in città, fino agli amanti delle auto elettriche. Il suo design accattivante e senza tempo, promette di conquistare le generazioni future e attuali, regalando un tocco di fascino italiano ad ogni marciapiede.

L’arrivo di questo nuovo EV segna un altro significativo passo avanti per il marchio italiano nel suo percorso verso l’elettrificazione. In piena sintonia con la visione “It’s only green when it’s green for all”, l’approccio di Fiat punta a rendere l’elettrico accessibile a tutti, democratizzando una mobilità sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Nonostante la prima immagine rilasciata, i dettagli specifici sulle caratteristiche della nuova Topolino restano avvolti nel mistero. Tuttavia, c’è da aspettarsi che condivida le specifiche tecniche con gli altri due quadricicli leggeri completamente elettrici di Stellantis.