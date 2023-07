Fiat Topolino: presentato il quadriciclo leggero elettrico secondo il brand torinese

Fiat ha svelato la nuova Fiat Topolino completamente elettrica nelle versioni aperta e chiusa. È la cugina della Citroën Ami, ma prende il nome e il design dall'originale e iconica Fiat 500.

Fiat ha presentato ufficialmente la nuova Fiat Topolino con l’obiettivo di sviluppare una mobilità sostenibile per le città. La nuova auto elettrica è adatta a tutti e pensata per le famiglie e anche per i più giovani, che possono guidarla a partire da 14 anni.

Vanta diversi accessori davvero esclusivi (come la doccetta) e un design giovane. Con la Topolino, lo storico marchio torinese contribuisce in maniera significativa a rendere la guida in città più sostenibile, compiendo un importante passo verso un’elettrificazione gioiosa e completa.

Prende il nome e il design dalla 500 originale, chiamata affettuosamente Topolino per le sue dimensioni compatte. Rispetto a uno scooter, offre una gamma infinita di possibilità. Ad esempio, può essere guidata con sicurezza anche sotto la pioggia, vanta una struttura che offre una maggiore protezione e può essere condivisa con amici o familiari.

Due versioni tra cui scegliere

La gamma include due diverse carrozzerie: una chiusa e una aperta. Entrambe le versioni sono disponibili nella colorazione Verde Vita. Grazie alle dimensioni estremamente contenute rispetto a una normale vettura e alla sua maneggevolezza, la nuova Fiat Topolino permette di viaggiare senza stress fino a una velocità massima di 45 km/h e fino a 75 km di autonomia grazie a una batteria da 5,4 kWh. Quest’ultima può essere ricaricata in meno di 4 ore.

Tra il passeggero e il guidatore è presente un vano portabagagli che può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno. Fiat dà la possibilità di personalizzare il quadriciclo leggero elettrico in base alle proprie esigenze. Come anticipato ad inizio articolo, è possibile ad esempio aggiungere una doccia.

Diversi accessori da aggiungere per la massima personalizzazioni

La versione chiusa può essere personalizzata con adesivi effetto legno sulle portiere mentre quella aperta vanta adesivi a strisce sul tetto come una tenda parasole estiva. Entrambe le versioni della Topolino propongono un portapacchi posteriore, il Dolcevita Box, un’elegante e funzionale fascia in tessuto all’interno dalla quale è possibile riporre gli oggetti personali e degli specchietti retrovisori esterni vintage con effetto cromato.

La versione aperta e quella chiusa si differenziano anche per la presenza di cordoni in stile nautico e di soglie sottoporta con logo Dolce Vita nella prima e di una tendina parasole sul tetto nella seconda.

Infine, tramite il sito Web di Fiat o presso le concessionarie è possibile acquistare cinque diversi articoli dedicati alla Fiat Topolino: una capiente borsa portaoggetti, un ventilatore USB, un altoparlante Bluetooth, una borraccia termica per bevande calde e fredde e due coprisedili che si trasformano anche in comodi e morbidi teli da mare.