Fiat Topolino Spiaggina: Castagna presenta la sua versione personalizzata

La nuova Fiat Topolino completamente elettrica presto riceverà una versione speciale da parte di Castagna Milano che la trasformerà in un'auto da spiaggia a tutti gli effetti.

L’emozione suscitata dalla rivelazione della nuova Fiat Topolino ha raggiunto un picco, generando un vortice di pareri tra ammiratori e critici del marchio di Stellantis. Castagna non è stata lenta a rispondere e, a breve distanza dall’annuncio ufficiale del nuovo quadriciclo leggero a zero emissioni, ha presentato i propri render per quella che sarà una delle prossime evoluzioni del veicolo, attesa per la prossima estate.

Il tradizionale tetto è stato eliminato, lasciando un telaio a vista, mentre le portiere sono state sostituite da corde. La nuova Topolino si trasforma così in un’auto da spiaggia a tutti gli effetti, arricchita da inserti in legno su soglie sottoporta e paraurti. Anche i sedili sono stati rivisitati, con impagliatura che orna schienale e poggiatesta, sotto i quali troviamo due nuovi rollbar di sicurezza.

Fino a 75 km di autonomia con una sola ricarica

Una volta che Castagna avrà lanciato la sua interpretazione della Topolino, è probabile che la biposto torinese abbia già conquistato le città italiane. Mentre i prezzi non sono stati ancora rivelati, sappiamo già molto suk piccolo EV. Sarà guidabile dai 14 anni in su e presenta dimensioni ultra-ridotte: è lunga 2535 mm, alta 1530 mm, larga 1400 mm (senza specchietti) e vanta un passo di 1730 mm.

Il peso della Fiat Topolino è di 562 kg, con una capacità di carico di 150 kg, compreso un conducente di 75 kg. Le sue prestazioni di sterzata sono impressionanti, con un diametro di soli 7,2 metri. Il suo piccolo motore anteriore da 8,2 CV e 44 Nm le consente di raggiungere una velocità massima di 45 km/h, che può essere raggiunta da fermo in 10 secondi.

Alimentata da una batteria agli ioni di litio da 5,4 kWh, la nuova Topolino richiede 4 ore per una carica completa usando una presa di corrente da 2,3 kW mentre la sua autonomia dichiarata è di 75 km con una sola ricarica. Sebbene non eccezionale, questa autonomia è più che sufficiente per gli spostamenti in città e per i brevi viaggi tra una spiaggia e l’altra.