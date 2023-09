Nuova Fiat Topolino ordinabile in Italia direttamente online

Arriva finalmente in Italia la nuova Fiat Topolino 100% elettrica con la possibilità di ordinarla direttamente online in pochi click grazie a una piattaforma dedicata.

In Italia, Fiat ha aperto gli ordini della sua rivoluzionaria Fiat Topolino, un quadriciclo leggero completamente elettrico che promette di ridefinire i concetti di mobilità sostenibile e vita urbana. Dall’accessibilità alla sostenibilità, questo piccolo EV rappresenta l’innovazione del mercato italiano su più livelli.

Sottolineando il suo impegno per una mobilità urbana più sostenibile, il produttore torinese lancia la nuova Topolino con le sue dimensioni compatte. Infatti, è lunga solo 2,53 metri. Il risultato è un’auto incredibilmente agile, perfetta per le strade cittadine congestionate e difficile da superare in termini di facilità di parcheggio.

Per stimolare l’interesse, Fiat ha implementato l’iniziativa “Be the First”. Questo evento digitale ha registrato una risposta travolgente, con oltre 10.000 unità richieste. Il pubblico italiano, quindi, può ora iniziare ufficialmente il processo d’ordine.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo lancio è la straordinaria semplicità del processo di acquisto e consegna. Infatti, Stellantis ha messo a punto il metodo di acquisto digitale più intuitivo mai creato fino ad ora. Le consegne inizieranno a gennaio 2024 e potranno essere fatte direttamente a domicilio del cliente, rendendo l’esperienza più fluida e agevole possibile.

È possibile creare l’esemplare preferito sfruttando il configuratore 3D dedicato

L’esperienza d’acquisto è stata studiata per eliminare ogni complicazione, ispirandosi alle migliori pratiche delle piattaforme di e-commerce. A pochi click di distanza, i clienti possono accedere a tutte le informazioni necessarie sulla Fiat Topolino e sul processo d’acquisto attraverso una pagina Web completa, supportata da un team di e-seller e concessionari. Addirittura, un configuratore 3D è a disposizione per esplorare il veicolo in dettaglio.

Una volta selezionata la durata del finanziamento ed effettuato il primo acconto, il cliente può completare facilmente l’ordine e attendere la consegna. Per la prima volta, viene fornita la tracciabilità completa dal momento dell’ordine alla consegna, un ulteriore passo del marchio torinese verso la trasparenza e la soddisfazione del cliente.

Tre pacchetti antifurto disponibili

Stellantis Financial Services ha predisposto una serie di soluzioni su misura per agevolare l’accesso a questa innovativa city car nel mercato italiano. Sottoscrivendo un accordo di leasing della durata di 48 mesi, è possibile guidare la Topolino con un canone mensile estremamente vantaggioso di soli 39 euro, previo acconto iniziale di 2582 euro.

È una proposta finanziaria pensata per incoraggiare la mobilità elettrica e renderla alla portata di tutti, quasi come l’abbonamento mensile ai trasporti pubblici o a un servizio di pay-per-view.

Stellantis Financial Services ha inoltre elaborato Code, un trio di pacchetti antifurto arricchiti da opzioni assicurative. Questi sono stati concepiti appositamente per il quadriciclo full electric, dando ai concessionari la flessibilità di adattarli alle specifiche esigenze di personalizzazione del cliente.

Dalla marcatura identificativa dei vetri a coperture più ampie come Furto/Incendio, Rapina e Assistenza H24, fino a garanzie contro eventi naturali e sociopolitici.

Alcune delle caratteristiche tecniche della Fiat Topolino

Venendo alle specifiche tecniche, la nuova Fiat Topolino si caratterizza per un’autonomia di 75 km con una sola ricarica e una velocità massima di 45 km/h, perfettamente in linea con i recenti limiti urbani di 30 km/h. Il veicolo si ricarica in modo semplice e diretto, proprio come se fosse un elettrodomestico da collegare a una presa domestica.

Esteticamente, è una celebrazione di semplicità e funzionalità. Con un’unica opzione cromatica disponibile, un design dei cerchi uniforme e un allestimento interno minimalista, il piccolo EV offre anche spazio per personalizzazioni accattivanti.

Tra gli optional si contano il portapacchi posteriore, la Dolcevita Box per riporre oggetti personali e specchietti retrovisori esterni dal design vintage cromato.