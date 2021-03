Nuova Peugeot 508 Sport Engineered ordinabile in Italia

Nuova Peugeot 508 Sport Engineered è disponibile belle versioni fastback e station wagon. Entrambe condivido la power unit composta dal motore benzina PureTech turbo da 200 CV e da due motori elettrici, uno da 110 CV posto all’anteriore e uno da 113 CV collocato sull’assale posteriore. Prezzi da 69.450 euro a 70.650 euro. Le consegne inizieranno a maggio

Peugeot ha annunciato l’apertura degli ordini della nuova 508 Sport Engineered, la vettura di serie più potente di sempre della Casa del Leone, in arrivo in Italia il prossimo maggio. Prestazioni di altissimo livello che, però, fanno rima con basse emissioni, grazie all’utilizzo della tecnologia ibrida plug-in di cui è dotata la vettura.

Nuova Peugeot 508 Sport Engineered: tanti cavalli, poche emissioni

Martedì 2 marzo 2021, Peugeot ha dato il via a agli ordini di una delle vetture più attese per il 2021, la nuova 508 Sport Engineered. L’auto sarà disponibile in due versioni, fastback e station wagon. Si tratta dell’auto di serie più potente mai costruita dalla Casa del Leone grazie ai suoi 360 CV di potenza massima complessiva e i 520 Nm di coppia massima. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,2 secondi, mentre la velocità di punta è autolimitata elettronicamente a 250 km/h.

Questi valori sono raggiungibili grazie al lavoro combinato del motore benzina PureTech turbo da 200 CV (collocato anteriormente) e dei due motori elettrici (uno da 110 CV posto all’anteriore e uno da 113 CV collocato sull’assale posteriore): un powertrain che dà vita ad un concetto che il termine “Neo-Performance” esprime alla perfezione. Prestazioni da vera gran turismo con un impatto ambientale incredibilmente ridotto, come testimoniato dagli appena 46 g/km di CO2. Grazie alla tecnologia ibrida plug-in, poi, Nuova 508 Peugeot Sport Engineered può viaggiare in modalità 100% elettrica per 42 km nel nuovo ciclo WLTP, con una velocità massima di 140 km/h. La batteria di trazione da 11,5 kWh di cui è dotata si può caricare completamente in appena 1 ora e 30’ sfruttando il caricatore di bordo opzionale da 7,4 kW.

Nuova Peugeot 508 Sport Engineered: quanto costa

Nuova Peugeot 508 Sport Engineered è in vendita a un prezzo di listino chiavi in mano di 69.450 euro per la versione fastback e 70.650 euro per la versione station wagon. Com’è logico aspettarsi la dotazione di serie è ricchissima, ma per chi volesse esagerare è possibile aggiungere il parabrezza riscaldato (180 euro), il tetto panoramico apribile (1.200 euro) ed il caricatore di bordo da 7,4 kW che è previsto come optional ma gratuito. La vettura viene proposta con la nuova tinta Grigio Selenium ma può essere scelta che con colorazione Nero Perla (aggiungendo 800 euro) Bianco Madreperla (con 990 euro in più).