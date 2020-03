Peugeot 208 è Car Of The Year / Auto dell’Anno 2020

Peugeot 208 è la vincitrice del premio Car of The Year 2020. La segmento B francese è dunque Auto dell'Anno, davanti a Tesla Model 3 e Porsche Taycan

Peugeot 208 è Auto dell’Anno 2020. In lizza per il premio Car of The Year 2020, la compatta francese ha sbaragliato la concorrenza, superando Tesla Model 3 (giunta al secondo posto) e Porsche Taycan, giunta invece terza. Questa la classifica delle finaliste che lottavano per l’ambito premio, giunto alla 90ima edizione:

1. Peugeot 208 – 281 punti

2. Tesla Model 3 – 242 punti

3. Porsche Taycan – 222 punti

4. Renault Clio – 211punti

5. Ford Puma – 209 punti

6. Toyota Corolla – 152 punti

7. BMW Serie 1 – 133 punti

La segmento B francese è disponibile nelle versioni benzina, Diesel e ora anche elettrica, Peugeot 208 vanta una tecnologia all’avanguardia (basti pensare all’i-cockpit 3D) e un design accattivante, con fari full LED e una carrozzeria grintosa quanto basta. Complimenti dunque a Peugeot ma onore al merito anche alle altre finaliste!