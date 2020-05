Peugeot 308 2022: ibrida plug-in da 300 CV con trazione integrale

La prossima versione della Peugeot 308 potrà essere equipaggiata con un inedito 1.6 Litri benzina associato a un sistema ibrido plug-in capace di fargli toccare una potenza di 300 cavalli

Niente 2021, ma un salto diretto nel 2022: questa è l’intenzione del Gruppo Peugeot per la prossima versione della 308, che potrebbe arrivare anche in una variante “hot hatch” ad alte prestazioni per contrastare il successo della sportivissima Volkswagen Golf R. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Autocar, la nuova Peugeot 308 2022 sarà costruita su una versione aggiornata della piattaforma modulare EMP2, quella solitamente utilizzata per ospitare dei powertrain di tipo Hybrid.

Su questa base la nuova 308 avrà innanzitutto a disposizione un motore 1.6 Litri benzina associato a un propulsore elettrico installato sull’asse anteriore, il tutto spinto da un sistema ibrido plug-in. A partire da questa versione, che sarà affiancata dalle tradizionali a benzina e a diesel e da un possibile modello 100% elettrico, la Casa francese ha in programma di sviluppare quindi anche una variante sportiva, dotata di tecnologia PHEV e con due motori elettrici a bordo, uno per assale. Questo le donerebbe i benefici della trazione integrale, che spingerebbe i previsti 300 cavalli di potenza complessivi assieme a un telaio rivisto in virtù di maggiori performance su strada (e non solo).

Questo progetto sarà curato molto probabilmente dalla divisione Peugeot Sport Engineered (PSE), che per fine anno ha in previsione di lanciare la nuova 508 PSE. La nuova 308 2022 “hot hatch”, tuttavia, non potrà contare sul logo GTi, che rimarrà solamente sulla più “piccola” 208.