Plastiche riciclate: la nuova sfida dell’industria automobilistica europea

L’industria automobilistica europea si sta preparando a un altro importante cambiamento fondamentale. Mentre i riflettori sono puntati sulle auto elettriche e la guida autonoma, un’altra trasformazione sta prendendo forma dietro le quinte: il passaggio a un’economia circolare per le plastiche utilizzate nei veicoli.

La maggior parte di noi non pensa mai a cosa succede alle nostre auto dopo il loro ultimo viaggio, molto tempo dopo l’ultima revisione tecnica, dopo che il motore si spegne definitivamente, dopo che le chiavi vengono consegnate. Eppure, mentre l’Europa avanza verso un’economia circolare, ciò che accade a quei veicoli, e alle plastiche al loro interno, conta più che mai.

La situazione attuale del riciclo delle plastiche automobilistiche

Quando una vettura finisce la sua vita utile, troppo spesso le sue componenti in plastica finiscono incenerite o in discarica. Un veicolo moderno contiene decine di chili di materiali plastici, utilizzati per creare tutto, dai paraurti alle rifiniture interne, dai serbatoi del carburante ai componenti elettronici. Questi materiali hanno un valore potenziale che attualmente va perduto.

Le case automobilistiche europee non sono rimaste con le mani in mano. Da anni stanno progettando veicoli che durano più a lungo, utilizzano meno materie prime e sono più facili da riciclare.

Come evidenzia un recente rapporto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, la vita media delle auto in Europa sta leggermente aumentando, superando i 12 anni in molti paesi.

Ma possiamo fare di più. La proposta della Commissione Europea di rivedere le regole sui veicoli a fine vita (ELV) rappresenta un’opportunità reale per rendere il riciclo delle auto più intelligente, pulito ed efficiente. Si tratta di una possibilità concreta per cambiare il modo in cui produciamo, utilizziamo e smaltiamo i veicoli.

Il cuore della proposta? Introdurre obiettivi obbligatori per l’uso di plastica riciclata nei nuovi veicoli. Obiettivi ambiziosi, certo, ma anche una chance per dimostrare che la circolarità è possibile anche nelle industrie più complesse e globalizzate.

Come riportato dall’Associazione che rappresenta i costruttori europei (European Automobile Manufacturers’ Association – ACEA), per l’industria automobilistica europea, questa proposta è sia una sfida che un’opportunità. Da un lato, richiede investimenti importanti in nuove tecnologie e processi. Dall’altro, offre la possibilità di ridurre la dipendenza da materie prime vergini, diminuire l’impatto ambientale e potenzialmente creare nuove fonti di valore in un settore in rapida evoluzione.

Le sfide tecniche del riciclo delle plastiche nelle auto

Parlare di aumentare l’uso di plastica riciclata nelle auto è più facile che farlo. Le auto non sono semplici bottiglie d’acqua o imballaggi usa e getta. Sono tra i prodotti di consumo più complessi che produciamo, e questa complessità presenta sfide uniche per il riciclo.

Un’auto moderna contiene fino a 10.000 componenti diverse, molte delle quali in vari tipi di plastica. Questi materiali devono soddisfare requisiti estremamente rigorosi: resistenza agli urti per i paraurti, resistenza al calore per i componenti vicino al motore, durata per gli interni che devono resistere per anni di utilizzo quotidiano.

E qui sta il problema: non ogni plastica riciclata è all’altezza di questi standard. Le auto rimangono in uso tra i nove e i 17 anni in media e durante tutta questa vita utile devono rimanere sicure, performanti e, in un settore sempre più elettrificato, durature.

Ciò significa che non ogni plastica riciclata andrà bene e non ogni fornitore sarà in grado di soddisfare gli standard richiesti. Si aggiungono a questo le complessità delle catene di approvvigionamento globali e la necessità di metodi standardizzati per misurare e verificare il contenuto riciclato.

Per affrontare queste sfide, l’industria ha bisogno di tre cose fondamentali: tempo, supporto per nuove tecnologie di riciclo e un metodo standard a livello UE per misurare ciò che conta come “riciclato”. Il periodo di transizione di 72 mesi proposto per i nuovi tipi di veicoli non è un’indulgenza, è la realtà cruda di come funzionano l’innovazione e la produzione automobilistica.

Le tecnologie necessarie per superare queste sfide sono in fase di sviluppo, ma richiedono investimenti, ricerca e collaborazione tra produttori, riciclatori e autorità di regolamentazione. Soluzioni come nuovi metodi di separazione dei materiali, tecniche avanzate di compatibilizzazione per le miscele di plastica e sistemi di certificazione affidabili saranno essenziali per realizzare la visione di un’industria automobilistica più circolare.

La dimensione globale della circolarità

Non dimentichiamoci una realtà fondamentale: la circolarità non si ferma ai confini dell’UE. Semplicemente non può.

Le catene del valore automobilistiche sono globali, con componenti provenienti da dozzine di paesi e veicoli venduti in ogni angolo del pianeta. Limitare l’accesso alle plastiche riciclate provenienti dall’estero soffocherebbe l’offerta proprio mentre la domanda sta crescendo.

Le proposte di limitare la provenienza delle plastiche riciclate, ad esempio favorendo materiali di origine UE o creando liste di “paesi ammissibili”, possono sembrare una buona politica, ma rischiano di minare gli stessi obiettivi che vogliamo raggiungere.

L’Europa può essere il punto di riferimento per il riciclo responsabile della plastica a livello mondiale. Ma questo significa costruire partnership, non barriere. Significa impostare standard elevati e lavorare con partner globali per aiutarli a soddisfarli, non escluderli dal mercato.

Un esempio concreto di questo approccio è il progetto AFRECAR in Africa, dove l’industria automobilistica europea promuove attivamente il riciclo sostenibile. Queste iniziative non solo aiutano a stabilire pratiche di riciclo responsabili a livello globale, ma assicurano anche che i materiali riciclati di alta qualità siano disponibili per i produttori europei.

Il messaggio errato ai nostri partner nelle economie emergenti sarebbe limitare l’accesso al mercato europeo sulla base della geografia piuttosto che della qualità. Invece, l’Europa dovrebbe guidare con l’esempio, stabilendo standard elevati per le plastiche riciclate, indipendentemente dalla loro origine, e lavorando con partner globali per aiutarli a soddisfare tali standard.

In un mondo interconnesso, l’approccio più efficace è stabilire requisiti di qualità e sostenibilità chiari e verificabili per tutte le plastiche riciclate, non barriere artificiali basate sulla geografia. Solo così possiamo veramente massimizzare l’impatto positivo della nostra transizione verso un’economia più circolare.

Verso una regolamentazione ELV efficace e ben concepita

In definitiva, quello che è in gioco qui non è solo la regolamentazione dei veicoli. È la credibilità delle ambizioni europee nell’economia circolare. È la capacità di dimostrare ai cittadini che la sostenibilità non è solo qualcosa di cui si parla, ma qualcosa che si progetta nella struttura della vita quotidiana. Persino nelle auto che guidiamo.

Questa regolamentazione ha il potenziale per essere una storia di successo europea che combina ambizione con realismo e gestione ambientale con buon senso economico. Tuttavia, avrà successo solo se riflette come funziona effettivamente l’industria, come avviene realmente il cambiamento e come il progresso deve essere condiviso, non accumulato.

Per i politici, la questione non è se questa trasformazione sia necessaria. Lo è. La questione è come farla funzionare in modo credibile, equo e fattibile.

Le nuove regole non devono creare compromessi tra obiettivi di sostenibilità. Più circolarità non dovrebbe significare meno sicurezza, meno innovazione o maggiori emissioni di CO2 altrove nel sistema. È necessario evitare di complicare eccessivamente le regole con troppe restrizioni tecniche o normative sovrapposte che confondono più di quanto aiutino.

Gli obiettivi stabiliti devono essere realistici e devono essere accompagnati dagli strumenti giusti: un metodo chiaro, semplice e standard per calcolare il contenuto riciclato, un sistema di certificazione che dia fiducia ai produttori e ai regolatori e, soprattutto, tempo.