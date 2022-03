Polestar O2 Concept, l’elettrica cabrio

"Polestar O2 è la nostra proposta per una nuova generazione di auto sportive e unisce il piacere della guida open top con la purezza della mobilità elettrica", ha detto Maximilian Missoni, head of design di Polestar

Si chiama O2 la nuova concept car presentata da Polestar: si tratta di una vettura elettrica che a ai vantaggi della mobilità a batteria unisce il fascino del viaggiare col vento nei capelli che solo le cabrio porta in dote.

Polestar O2 Concept: le caratteristiche

La Polestar O2 Concept è stata sviluppata internamente dal team di ricerca e sviluppo di Polestar nel Regno Unito ed è basata su una piattaforma in alluminio incollato che deriva da quella della Polestar 5. L’elevata qualità e la rigidità della piattaforma in alluminio sono mirate per ottenere una maggiore risposta dinamica, così come i piccoli angoli di rollio e l’elevato smorzamento dei movimenti del corpo vettura contribuiscono ad una sensazione di guida agile e diretta. “O2 è l’auto simbolo del nostro marchio. È infatti un assaggio di ciò che possiamo creare e progettare utilizzando il talento e la tecnologia che abbiamo internamente. Sembra incredibile: abbassare il tetto e non sentire il rumore del motore è la premessa per sensazioni mai provate“, ha detto Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar.

“Polestar O2 è la nostra proposta per una nuova generazione di auto sportive – ha aggiunto Maximilian Missoni, head of design di Polestar – e unisce il piacere della guida open top con la purezza della mobilità elettrica. Lo fa sbloccando un nuovo mix delle emozioni che si provano in un’auto“.

I componenti morbidi degli interni della Polestar O2 sono realizzati in poliestere riciclato, un monomateriale termoplastico: questo semplifica il processo di riciclaggio ma permette anche di ridurre vil peso. Polestar O2 è caratterizzata anche dalla presenza di un drone autonomo integrato per riprese video, sviluppato in collaborazione con Aerofugia Hoco Flow. Questo può essere utilizzato mentre l’auto è in movimento ed è alloggiato in un vano dietro ai sedili posteriori in corrispondenza di un’area priva di pericoli.