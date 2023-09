Polestar 2: più intrattenimento a bordo con l’arrivo di Amazon Prime Video

La Polestar 2 100% elettrica adesso permette di guardare i contenuti multimediali preferiti in streaming presenti su Amazon Prime Video sfruttando la nuova app dedicata.

Fin dal suo debutto nel 2019, la Polestar 2 si è distinta come un gioiello dell’innovazione tecnologica grazie al suo sistema operativo Android Automotive di Google. Questa avanguardia nell’infotainment fa ora un altro salto in avanti con l’integrazione di Amazon Prime Video, che affianca YouTube (giunto a giugno 2023).

Se vi fermate o durante la fase di ricarica, è ora possibile guardare in streaming i contenuti preferiti direttamente dall’EV. Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, sottolinea che l’integrazione di Android Automotive OS nella Polestar 2 è un successo straordinario.

Dal Google Play Store è possibile scaricare numerose app

Non solo ha reso la navigazione e il controllo vocale più agevoli per gli utenti, ma ha anche arricchito l’esperienza di bordo con una serie di applicazioni che spaziano dal gaming allo streaming di serie TV, disponibili al download dal Google Play Store.

In aggiunta, da dicembre 2021, il costruttore svedese ha reso disponibile sul suo modello di punta il browser Vivaldi. Questo consente agli utenti di accedere a servizi Web di intrattenimento che non hanno ancora un’app nativa per il sistema infotainment dell’auto elettrica.

Ma non è solo l’esperienza di intrattenimento a rendere la Polestar 2 una scelta eccellente. L’azienda e i suoi partner hanno lanciato una serie di applicazioni indispensabili per i guidatori. Tra queste figurano Waze per la navigazione, EasyPark per la ricerca di parcheggi, AccuWeather per le previsioni meteorologiche, A Better Routeplanner, Range Assistant, Journey Log e l’app Performance specifica per le versioni con doppio motore elettrico.

Questo continuo sviluppo tecnologico, frutto della stretta collaborazione con Google, sta tracciando la strada anche per i futuri modelli della casa automobilistica svedese. Le nuove Polestar 3 e 4, infatti, beneficeranno di display più grandi e funzionalità ampliate, senza dimenticare che tutte le applicazioni sviluppate per la Polestar 2 saranno compatibili anche con i prossimi EV.