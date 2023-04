Polestar 4: il nuovo SUV svedese da 600 km di autonomia arriva in Italia nel 2024

Il terzo modello elettrico della gamma Polestar è stato presentato al Salone di Shanghai: sarà disponibile in due configurazioni di motore con prezzi da 60.000 Euro

Il Salone di Shanghai 2023 è entrato nel vivo e tra le novità più importanti presentate in quest’occasione non poteva mancare la nuova arrivata in casa Polestar: il terzo modello elettrico del marchio svedese prende il nome di Polestar 4 ed è un SUV dalle linee Coupé fluide e dinamiche, a partire dall’anteriore con i caratteristici gruppi ottici “Dual Blade” e un design particolarmente affilato che è figlio di un grande lavoro svolto dal punto di vista aerodinamico. Gli ingegneri Polestar hanno voluto ridurre al minimo il Cx d’attrito con l’aria adottando alcune soluzioni innovative, come le maniglie delle portiere a scomparsa, i vetri senza cornice ed appendici “attive” che permettono di migliorare i flussi quando si viaggia su strada.

Lunga 4,83 metri per 2,14 in larghezza, 1,54 in altezza e con 3 metri di passo, la nuova Polestar 4 rappresenta un forte passo in avanti rispetto alle concezioni stilistiche delle sue “sorelle”, dal momento che può essere ulteriormente personalizzata con il tettuccio in vetro elettrocromatico che ricopre l’intero lunotto superiore, con l’Ambient Lighting a luce solare e con cerchi che possono arrivare fino a 22” di diametro. Passando nell’abitacolo, l’eleganza della Polestar 4 si amalgama con la sportività grazie a materiali “soft-tech” per plancia e sedili completamente eco-sostenibili, tra i quali figurano il PET riciclato, il vinile Micro-Tech e la pelle Nappa.

Il bagagliaio offerto dalla nuova Polestar 4 parte da 500 Litri e arriva fino a 1.536 se si abbattono i sedili posteriori, mentre per quanto riguarda la tecnologia di bordo è disponibile l’infotainment da 15,4” in posizione centrale con sistema operativo Android Automotive, il quale include tutti gli strumenti più importanti di Google tra cui Assistant, Maps e lo store per scaricare le applicazioni. Eventualmente è presente anche la funzionalità Apple CarPlay, inoltre il sistema è aggiornabile attraverso gli update OTA. Lato ADAS, la Polestar 4 è equipaggiata con un digital cockpit da 10,2” con HUD da 14,7” comprensivo di 12 telecamere, un radar e sensori ad ultrasuoni per la massima sicurezza su strada.

Uno sguardo alle motorizzazioni: la nuova Polestar 4 utilizza la piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely e quindi è stata costruita sia nella versione Single Motor da 272 cavalli sia in quella Dual Motor da 544 CV. Entrambe adottano la logica di funzionamento Long Range, il che significa che oltre ai motori elettrici è disponibile un pacco batterie da 94 kWh capace di offrire rispettivamente fino a 600 e fino a 564 km di autonomia massima secondo il ciclo di utilizzo WLTP. Le prestazioni? La variante Dual Motor copre lo 0-100 in soli 3,8 secondi, mentre in fatto di ricarica è possibile utilizzare quella in CC fino a 200 kW e quella in AC con caricatore di bordo fino a 22 kW. La Polestar 4 sarà disponibile in Italia dal 2024 con un prezzo indicativo di 60.000 Euro.