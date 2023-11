Polestar 4: al via la produzione del nuovo SUV coupé 100% elettrico

Nello stabilimento di Hangzhou Bay di Geely è stato prodotto il primo esemplare della nuova Polestar 4 100% elettrica. Le prime consegne in Cina partiranno a fine anno.

Polestar ha annunciato l’inizio della produzione della sua ultima novità: la Polestar 4. Questo modello rappresenta un punto di svolta per il brand svedese, essendo il primo ad essere prodotto nello stabilimento di Hangzhou Bay di Geely.

La peculiarità di questa fabbrica sta nell’utilizzo di energia rinnovabile, una combinazione di energia idroelettrica I-REC e fotovoltaica, che testimonia l’impegno del marchio verso la sostenibilità. Infatti, la nuova Polestar 4 vanta la minore impronta di carbonio al lancio rispetto agli altri modelli del costruttore, con valori compresi tra 19,4 e 21,4 tCO2e.

La produzione avverrà anche in Corea del Sud

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha sottolineato il significato strategico del modello 4 nel portfolio del produttore di veicoli elettrici. Abbiamo di fronte un SUV coupé 100% elettrico che si distingue per design e prestazioni, arricchito da un innovativo lunotto virtuale con specchietto retrovisore digitale.

La Polestar 4 è stata introdotta originariamente durante il Salone di Shanghai tenutosi ad aprile 2023 e si posiziona tra la Polestar 2 e 3 per dimensioni e prezzo, con piani per estendere la produzione a Busan (in Corea del Sud) nel corso del 2025.

Le prime consegne nei mercati internazionali partiranno ad inizio 2024

Come anticipato poco fa, lo stabilimento di Hangzhou Bay adotta metodologie avanzate per ridurre l’impatto ambientale: la passivazione esente da cromo, l’uso di vernici a base d’acqua, sistemi di filtraggio innovativi e trattamenti avanzati per i gas di scarico. Queste tecniche evidenziano l’approccio del produttore svedese verso la sostenibilità e l’innovazione.

Le prime consegne della Polestar 4 sono attese in Cina entro la fine del 2023, seguite dal lancio nei mercati globali all’inizio del 2024. Questo modello, con i suoi dettagli in Swedish Gold e finitura Snow, simboleggia non solo l’avanguardia tecnologica di Polestar, ma anche il suo impegno verso un futuro più sostenibile.