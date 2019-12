Porsche Macan GTS 2020: il SUV tedesco tocca i 380 cavalli!

In mezzo alla versione S e alla Turbo, Porsche completa la gamma Macan con la nuova GTS, versione che ora spinge la potenza fino a quota 380 cavalli e la coppia a 520 Nm

Prima è stato il turno della versione “base”, la S da 354 cavalli… poi della Turbo da 440 cavalli, svelata nello scorso Salone di Francoforte. Oggi, invece, tutti gli occhi sono puntati sulla nuova GTS, versione “di mezzo” della Porsche Macan che porta in dote un profondo restyling sia a livello di motore che di assetto, dei miglioramenti che la rendono ancora più sportiva e aggressiva nonostante sia un SUV ben piazzato dalle proporzioni e dallo stile innegabilmente proveniente da Stoccarda. Il prezzo? A partire da 80mila Euro.

PORSCHE MACAN GTS 2020: ANCORA PIU’ PRESTANTE

La novità più succulenta della Porsche Macan GTS 2020 è, ovviamente, il suo cuore: stiamo parlando dello stesso V6 2.9 biturbo che equipaggia il modello Turbo, che però in questo caso è capace di 380 cavalli (+20 CV rispetto al passato) e 520 Nm di coppia (+20 Nm nei confronti della vecchia generazione). Dotata di trazione integrale e cambio PDK a doppia frizione, la nuova GTS è in grado di coprire lo 0-100 km/h in soli 4,7 secondi, con una velocità massima di 261 km/h. Il consumo medio rilevato dalla casa tedesca? 9,6 L/100 km secondo il ciclo NEDC.

PORSCHE MACAN GTS 2020: BASSA ED EFFICACE IN FRENATA

Per quanto riguarda l’assetto, la nuova Porsche Macan GTS 2020 arriverà nei concessionari (a partire dalla prossima estate) provvista di serie con il Porsche Active Suspension Management (PASM), tecnologia dedicata che permette un ribassamento generale di 15mm. Adottando le sospensioni pneumatiche come optional, sarà possibile togliere altri 10mm, per un assetto che andrà a coprire meglio i cerchi da 20” con finitura “satin black” su un impianto frenante con dischi da 360mm all’anteriore e 330mm al posteriore. Questi, inoltre, potranno essere ulteriormente affinati installando l’impianto opzionale PSCB con superficie in carburo di tungsteno oppure quello PCCB con dischi carboceramici, per una frenata ancora migliore su qualsiasi terreno.

PORSCHE MACAN GTS 2020: LA SPORTIVITÀ E’ DI CASA

Sulla nuova Porsche Macan GTS 2020, inoltre, arriverà di serie anche il pacchetto aerodinamico Sport Design, che comprenderà paraurti, minigonne e spoiler posteriore assieme a delle sezioni in nero lucido su diffusore e terminali di scarico che andranno a contrastare altri elementi in tinta con la carrozzeria. Per quanto riguarda gli interni, la GTS porterà in dote rivestimenti in pelle e in Alcantara, finiture pregiate per la plancia, il volante sportivo con paddle e sedili anteriori con otto differenti regolazioni. Sarà offerto come optional, invece, il pacchetto Sport Chrono, che include il Launch Control, i sistemi ADAS di assistenza alla guida e dei rivestimenti specifici per l’abitacolo.