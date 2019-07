Porsche Taycan, che book: toccate le 30.000 prenotazioni

Il debutto ufficiale della Porsche Taycan è in programma per il prossimo 4 settembre 2019 e in quella occasione verranno svelati il design finale, ma soprattutto dettagli sulle prestazioni, le disponibilità effettive e i costi

Porsche Taycan, la berlina elettrica in arrivo a settembre, sta già riscuotendo ampi consensi. Il brand tedesco, infatti, ha già ricevuto più di 30.000 richieste di prenotazione provenienti da tutto il mondo.

Porsche Taycan, la berlina elettrica da record

Il debutto ufficiale della Porsche Taycan è in programma per il prossimo 4 settembre 2019 e in quella occasione verranno svelati il design finale, ma soprattutto dettagli sulle prestazioni, le disponibilità effettive e i costi. Costi che, però, non spaventano i potenziali clienti visto che in fino ora sono arrivate oltre 30.000 prenotazione con tantissime persone disposte a versare 2.500 euro “a scatola chiusa” pur di avere un modello destinato a far parlare di sé. I numeri sono stati talmente alti (e forse in parte inaspettati) che la casa di Zuffenhausen ha dovuto adeguare la capacità produttiva per fare fronte alle richieste.