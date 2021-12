Range Rover Evoque e Land Rover Discovery Sport: tutte le novità 2023

Gli aggiornamenti riguardano principalmente gli allestimenti: due versioni speciali accompagneranno entrambe le gamme della Evoque e della Discovery Sport

Tempo di aggiornamenti importanti in casa Land Rover: per il 2022/2023 il marchio britannico ha deciso di rivedere entrambe le gamme della Range Rover Evoque e della Discovery Sport arricchendole ulteriormente con diverse versioni speciali, capaci di esaltare la loro raffinatezza da SUV premium di alta gamma. Il listino prezzi? E’ già stato definito con la prima in partenza da 41.155 Euro, mentre la seconda da 40.455 Euro.

Iniziamo dalla Evoque: il celebre “ruote alte” della Casa inglese accoglie fondamentalmente due allestimenti inediti, il primo dei quali è rappresentato dalla Bronze Collection Special Edition basata sulla dotazione del modello S. Questa versione è caratterizzata da tre tonalità per la carrozzeria (Carpathian Grey, Santorini Black e Seoul Pearl Silver) con tettuccio a contrasto in Corinthian Bronze, abbinato alle prese d’aria laterali in Burnished Copper e a degli inediti cerchi in lega da 20” a cinque razze con finitura Satin Dark Grey.

Il suo abitacolo, invece, mette in mostra i rivestimenti in pelle Ebony per i sedili e i particolari in legno Natural Grey Ash per la plancia, a cui si aggiungono i tappetini Bronze Collection con angoli in metallo che riprendono il motivo già visto sui pannelli esterni. Al suo fianco si schiera la seconda novità della gamma Evoque, identificata dal nuovo Model Year della Sport HST: questo eredita l’equipaggiamento della R-Dynamic S e ottiene il rinnovato motore P300 HST Ingenium a benzina da 300 cavalli, sostenuto dalla trazione integrale, dal cambio automatico a nove rapporti e dal selettore delle modalità di guida Terrain Response 2.

Per quanto riguarda la tecnologia di bordo, entrambe vantano il rinnovato sistema infotainment Pivi Pro con Sim integrata, connettività Bluetooth, dock-station per la ricarica wireless dello smartphone e aggiornamenti OTA (over-the-air) gratuiti, ora programmabili a piacimento e senza costi aggiuntivi. Tra gli ADAS, invece, le versioni 2023 ora adottano il Rear Traffic Monitor, il Rear Collision Monitor e la 3D Surround Camera al fianco delle tecnologie ClearSight Ground View e ClearSight Interior Rear View Mirror.

Passando alla Discovery Sport, nel 2023 anche questo modello Land Rover si arricchisce di due versioni speciali chiamate rispettivamente Sport Black e Urban Edition. La prima punta tutto sulla sportività con dettagli esterni di colore nero ed è l’unica a portare al debutto l’inedita motorizzazione 2.0 Litri turbo-benzina da 290 cavalli, che ferma il cronometro dello 0-100 in 7,4 secondi e stacca il valore di 210 g/km per quanto riguarda le emissioni di CO2 nel ciclo WLTP.

La seconda, invece, si basa sull’allestimento R-Dynamic S contraddistinto da sedili in tessuto scamosciato Luxtec e cinque tonalità di carrozzeria (Carpathian Grey, Firenze Red, Santorini Black, Ostuni White e Hakuba Silver), con finiture Shadow Alluminium e tettuccio in nero lucido. Come per gli altri, anche questo modello potrà essere equipaggiato con la gamma completa di motori Land Rover, tra cui l’ibrido plug-in P300e e i diesel di classe Ingenium da 163 e 204 cavalli.