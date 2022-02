Renault Austral: tutto pronto per l’esordio del nuovo SUV

Il nuovo SUV della casa francese sarà disponibile solo in versione ibrida. I suoi interni sono in concentrato di stile e tecnologia

Si avvicina a grandi passi l’arrivo sul mercato della nuova Renault Austral. La vettura, che prenderà il posto di Kadjar nel catalogo della casa francese, sarà disponibile dal prossimo 8 marzo e avrà due caratteristiche peculiari: avrà solamente motorizzazioni ibride e suoi interni sono un concentrato di tecnologia.

Renault Austral: cosa sappiamo fino a oggi

E proprio dell’abitacolo vigliamo parlare oggi. In rete, infatti, sono disponibili una serie di nuove immagini che mostrano qualche dettaglio in più. I tecnici Renault non hanno trascurato nulla sulla nuova Austral: dal design, alla scelta dei materiali, tutto è stato pensato per permettere ai passeggeri di essere in un ambiente elegantemente moderno e con una sensazione di comfort di fascia alta. Per raggiungere il livello di qualità desiderato sulla nuova Renault Austral non sono stati fatti compromessi nemmeno sotto l’aspetto della lavorazione. La parte superiore della plancia ha un design minimalista tutto nuovo con rivestimenti morbidi al tatto. Il tutto è impreziosito da una linea di luci a LED che ridefinisce gli spazi.

Nella parte inferiore c’è un pannello in legno trattato con la tecnica giapponese maki-e, impiegata anche nell’interior design di abitazioni e uffici che consiste nell’applicare sottili strati di pigmenti metallici al legno per creare un look unico e mantenere la sensazione della grana e della consistenza del legno. Infine, un’elegante cornice cromata satinata avvolge delicatamente la griglia orizzontale della presa d’aria. Proprio come il cruscotto, la parte superiore dei pannelli delle portiere anteriori e posteriori hanno quella sensazione di morbidezza e presentano le stesse decorazioni e rifiniture. I tessuti sfumano leggermente dal nero al grigio chiaro e si abbinano alla pelle sintetica a grana fine per un tocco elegante.

La console centrale incorpora un poggiamano con finiture cromate satinate. Il disegno è spirato al mondo degli aeroplani e dell’alta orologeria. Per quanto riguarda le motorizzazioni sappiamo che Austral non avrà propulsori diesel, ma segnerà il debutto dell’unità full hybrid E-Tech di nuova generazione che affiancherà le le varianti mild hybrid 1.2 e 1.3 turbo a benzina.