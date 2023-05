Sara Assicurazioni lancia un nuovo servizio di coaching per i suoi clienti

Il nuovo servizio di Sara Assicurazioni permette di rilevare il livello di attenzione dell'utente alla guida tramite l'app SaraConMe e la tecnologia Smartphone-as-a-sensor.

Sara Assicurazioni ha annunciato nelle scorse ore il lancio di un servizio gratuito riservato a tutti i suoi clienti che permette di rilevare il livello di attenzione dell’utente alla guida sfruttando la tecnologia Smartphone-as-a-sensor.

Questo servizio è stato concepito in collaborazione con la insurtech The Floow, leader nel settore dei servizi telematici a supporto dell’industria assicurativa, ed è accessibile attraverso l’app SaraConMe.

L’app SaraConMe raccoglie dei dati per calcolare il punteggio di distrazione alla guida

I dati raccolti tramite lo smartphone personale vengono impiegati per calcolare il punteggio di distrazione alla guida, restituendo un punteggio compreso tra 0 e 10 (sia complessivo che per il singolo viaggio). Lo score misura quanto l’utente interagisce con lo smartphone, considerando sia le interazioni vocali che quelle fisiche.

L’obiettivo di Sara Assicurazioni è mitigare il rischio alla guida per tutti i suoi clienti sfruttando strumenti tecnologici e fornendo feedback e consigli per apportare miglioramenti al comportamento di guida in una logica di coaching, oltre ad aumentare la sensibilizzazione sul tema della distrazione.

Per incentivare i clienti all’utilizzo del nuovo servizio, la compagnia metterà a disposizione un sistema premiante che permette a tutti gli iscritti – con permanenza di almeno un mese – di poter vincere un buono Amazon.

Le dichiarazioni di Alberto Tosti

Alberto Tosti, direttore generale di Sara Assicurazioni, ha detto: “Questo servizio è un’ulteriore testimonianza del nostro impegno per sensibilizzare e influenzare positivamente i comportamenti dei conducenti. Crediamo fortemente nel valore della tecnologia al servizio della prevenzione e per questo investiamo costantemente in soluzioni digitali, non solo abbinate a prodotti, ma anche – come in questo caso – con una funzione sociale per la tutela della propria vita e di quella di chi ci sta intorno”.