Seat svela le elettriche Seat el-Born e Cupra Tavascan per festeggiare Seat Ibiza

Ad Auto e Moto d'Epoca 2019 a Padova Seat è grande protagonista con la storica Ibiza, i SUV Arona e Ateca e la concept elettrica Seat el-Born

A Padova Fiere, ad Auto e Moto d’Epoca 2019, Seat si è ritagliata uno spazio molto importante. Non solo ha celebrato i 35 anni della Seat Ibiza, introdotta nel 1984 al Salone di Parigi, ma ha portato all’importante evento le Ibiza più significative della sua storia oltre ad un importante testimonianza di come sarà il suo prossimo futuro molto elettrico…

Ibiza fu la prima auto prodotta da Seat come brand indipendente e ancora oggi, appunto a 35 anni di distanza, regala tante soddisfazioni tanto alla Casa quanto ai suoi clienti. Sono in particolare tre le versioni che rappresentano in maniera chiara e forte l’evoluzione di un concetto sportivo rivolto principalmente a una clientela giovane e dinamica. La Ibiza 1.5 GLX del 1984, una compatta lunga 3 metri e mezzo sviluppata in collaborazione con Italdesign di Giorgetto Giugiaro e Karmann; la Ibiza SXI del 1988, molto sportiva grazie a un’unità da 1.5 System Porsche con iniezione elettronica e 100 CV; infine, la Ibiza Cupra del 1996, la prima, mitica Cupra realizzata per celebrare la prima delle tre vittorie consecutive al 2-Litre World Rally Championship.

Da Seat Ibiza il percorso e il racconto proseguono ed evolvono attraverso un viaggio tra stile, innovazione e tecnologie. Un viaggio che culmina con la concept Seat el-Born, sviluppata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e spinta da un motore 100% elettrico. L’evoluzione di Seat si rivede anche nel brand Cupra, che vanta al proprio arco frecce come il SUV Cupra Ateca da 300 CV e la Cupra Tavascan, dallo stile unico e futurstico. Design, prestazioni ed elettrificazione, dunque, per due brand che vogliono continuare a stupire.