Seat Smart Family: insieme al SUV vi danno anche il monopattino e lo scooter elettrico

Seat Smart Family è la formula noleggio a lungo termine che permette di avere la nuova Arona TGI a un prezzo agevolato e che include anche l’acquisto del monopattino MÓ 25 e dello scooter elettrico MÓ 125

Seat ha già dimostrato di essere attenta tanto alle tendenze del momento, quanto alle necessita delle famiglie moderne e l’offerta Seat Smart Family si inserisce perfettamente in quest’ottica. Scopriamola insieme.

Seat Smart Family: di cosa si tratta

Seat è tra i brand che maggiormente sta sposando la filosofia di una mobilità urbana sostenibile e la propria gamma, che va dalla piccola MÓ 25 alla Tarraco ne è la testimonianza. Dopo il lancio dell’innovativa formula d’acquisto Seat Senza Impegno, la casa spagnola si è inventata un’altra interessante formula, Seat Smart Family. Si tratta di un’idea studiata per assecondare le esigenze di mobilità di famiglie giovani e dinamiche che vivono in città in maniera e hanno necessità diverse dal punto di vista della mobilità, offrendo la possibilità di accedere a tre diversi prodotti in un’unica soluzione.

Seat Smart Family è una formula di noleggio a lungo termine che permette di avere la nuova Arona TGI, con una tariffa mensile di 199 euro comprensivo di tutti i servizi collegati all’utilizzo della vettura e che include anche l’acquisto del monopattino MÓ 25. Insomma, un’accoppiata vincente visto che Arona e un urban crossover che grazie alla moderna tecnologia TGI permette di rispettare l’ambiente e MÓ 25 è una valida alternativa agli spostamenti nelle zone a traffico limitato e pedonali delle nostre città grazie ai suoi 25 km di autonomia e una straordinaria maneggevolezza dovuta ai suoi soli 12,5 kg di peso. Sempre grazie alla formula Seat Smart Family, i clienti potranno accedere anche all’acquisto di MÓ 125 con un finanziamento esclusivo che si traduce in una rata mensile di 89 euro per 48 mesi, con TAN 0% e 0 euro di anticipo in caso di Ecobonus con rottamazione.

Seat MÓ 125 è il primo scooter elettrico del marchio, che dalla sua introduzione qualche mese fa, ha saputo affermarsi come un game changer nel mercato di riferimento, rispondendo alle esigenze di performance di classe superiore, di connettività avanzata e soluzioni di utilizzo smart, ma anche a criteri che riguardano la facilità di guida e l’economia dei costi di esercizio.