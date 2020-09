Skoda verso le motorizzazioni EVO per le sue vetture 2020-2021

La casa automobilistica boema sta progressivamente aggiornando i motori delle proprie best-seller a quattro ruote, che diventeranno più efficienti grazie alla normativa Euro 6d

Aria di novità e di grandi miglioramenti in casa Skoda: la casa automobilistica ceca, oggi parte del Gruppo Volkswagen, sta gradualmente aggiornando la gamma di propulsori di alcuni dei suoi modelli più venduti, in modo da raggiungere l’omologazione relativa alla normativa attuale Euro 6d. Questo upgrade sta interessando tutti i motori, a benzina e gasolio, al fine di raggiungere una migliore efficienza di funzionamento che, tradotto, significa minori attriti ed emissioni più contenute, rese possibili anche attraverso l’adozione di innovativi sistemi di depurazione dei gas incombusti.

Il primo modello pronto a ricevere le nuove unità di tipo Euro 6d sarà la Skoda Fabia, proposta di base con la motorizzazione 1.0 TSI da 95 cavalli con cambio a doppia frizione DSG a sette rapporti: realizzata nelle molteplici varianti Twin Color, Design Edition e MonteCarlo con carrozzeria berlina e Design Edition e ScoutLine in quella Station Wagon, la Fabia avrà un prezzo di partenza a listino rispettivamente di 18.430 e 19.230 Euro.

A seguire troveremo nei concessionari il SUV Kodiaq, che riceve il nuovo 2.0 TDI EVO da 150 cavalli (sempre con cambio DSG) provvisto di tecnologia “twin dosing”, sviluppata per ridurre gli ossidi di azoto prodotti fino all’80% rispetto alla vecchia generazione di vetture. Proposta nelle versioni Ambition, Executive, S-TECH, Style, SportLine e SCOUT (anche con trazione integrale), il Kodiaq avrà un prezzo di partenza di 35.150 Euro.

Sempre per Kodiaq (solo su trazione 4×4) ma anche per il modello Superb (su trazione anteriore nelle versioni berlina e SW) sarà reso disponibile il nuovo 2.0 TDI EVO da 200 cavalli, che andrà a sostituire il precedente da 190 cavalli: in questo caso Skoda Kodiaq sarà proposta negli allestimenti Style, SportLine e SCOUT con prezzo da 43.520 Euro, mentre Superb potrà contare sugli equipaggiamenti Executive, Style, SportLine e Laurin&Klement da 40.600 Euro. Completa la gamma del marchio ceco la versione SCOUT di Super Wagon, ora disponibile con motorizzazione 2.0 TDI EVO da 150 cavalli su trazione anteriore e cambio automatico DSG. Il prezzo? A partire da 43.950 Euro.