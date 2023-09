Skoda svela gli interni di Nuovo Kodiaq e Nuova Superb

Arriva il sistema Skoda Smart Dial. Lo schermo da 12,9 pollici dell'infotainment, in combinazione con il selettore del cambio riposizionato sul piantone dello sterzo, creano una consolle centrale ordinata e ottimizzano lo spazio interno. Le innovative Design Selection Skoda portano nuovi materiali sostenibili a bordo di Kodiaq e Superb

In anticipo sulle anteprime mondiali delle nuove generazioni di Kodiaq e Superb, Skoda svela alcuni dettagli interni dei due modelli, caratterizzati da cockpit digitale, head-up display e un display indipendente da 12,9 pollici per l’infotainment. Il selettore del cambio DSG di serie è stato spostato sul piantone dello sterzo, offrendo così più spazio ai passeggeri anteriori, mentre l’ampia consolle centrale offre più spazio per riporre gli oggetti.

Skoda: ecco gli interni di Nuovo Kodiaq e Nuova Superb

Skoda ha ridisegnato gli interni di entrambi i modelli, con miglioramenti al volante, al quadro strumenti, alla plancia e alle finiture. Una novità per la gamma è il selettore del cambio che è stato spostato sul piantone dello sterzo in entrambi i modelli, rendendolo particolarmente accessibile. Di conseguenza, la consolle centrale ha una disposizione ordinata e ben strutturata, che offre ulteriore spazio ai passeggeri anteriori. Altre novità per Kodiaq e Superb sono l’head-up display che completa il Virtual Cockpit da 10,25 pollici e il display centrale per l’infotainment, ora con una diagonale di 12,9 pollici, la più ampia mai presentata su entrambi i modelli. Inoltre, Skoda Kodiaq e Superb portano al debutto gli Škoda Smart Dial, innovativi pulsanti rotanti che integrano sapientemente componenti tattili e digitali per un’esperienza d’uso e comando più intuitiva. Con l’introduzione degli Skoda Smart Dial, la Casa automobilistica boema porta la collaudata combinazione di comandi aptici e digitali a un livello superiore.

Questo approccio completamente nuovo consiste in tre pulsanti rotanti posizionati sotto lo schermo dell’infotainment, ciascuno dotato di un display digitale da 32 millimetri. Questi consentono di accedere rapidamente a numerose funzioni del veicolo in base al livello di equipaggiamento. I due Smart Dial esterni per il conducente e il passeggero anteriore controllano la temperatura interna, il riscaldamento e la ventilazione dei sedili, visualizzando la funzione attualmente attiva. Il selettore centrale controlla fino a quattro funzioni diverse, come il volume dell’infotainment, la velocità della ventola, la direzione dell’aria, il climatizzatore intelligente, le modalità di guida e lo zoom delle mappe. Lo Smart Dial centrale si configura tramite il menù del sistema di infotainment e tenendo premuto il pulsante si passa da una funzione all’altra.

La ricerca di un maggiore comfort a bordo è evidente guardando alle nuove funzionalità introdotte, tra cui il Phone Box con capacità di ricarica induttiva rapida degli smartphone fino a 15 W – che su Kodiaq permette la ricarica contemporanea di due telefoni – abbinata a una funzione di raffreddamento attivo. Inoltre, i passeggeri possono usufruire di fino a quattro porte USB-C con una potenza di 45 W, oltre a una comoda porta USB-C da 15 W sullo specchietto retrovisore. Da non trascurare il fatto che nuovo Kodiaq è disponibile con sedili ergonomici completi di funzione di massaggio pneumatico. I passeggeri dei sedili posteriori apprezzeranno anche un nuovo vano portaoggetti nel tunnel centrale. Nell’ammiraglia Superb, il volante, il quadro strumenti e gli elementi decorativi ridisegnati si abbinano perfettamente ai nuovi sedili massaggianti opzionali.

Questi sono composti da dieci cuscini massaggianti a comando pneumatico e dispongono di un’ampia selezione di programmi, con supporto lombare regolabile in quattro direzioni. Come sul nuovo grande SUV Kodiaq, tutte le funzioni di riscaldamento per i sedili, il volante, il parabrezza e il lunotto possono essere gestite comodamente tramite un pulsante configurabile nel menù del climatizzatore. Skoda dimostra il suo impegno per la sostenibilità utilizzando materiali ecocompatibili per tutti i tessuti interni e per due soluzioni ormai divenute iconiche nella gamma Simply Clever: l’ombrello nella portiera del conducente e il raschia-ghiaccio, che ora sfruttano un’alta percentuale di materiale riciclato. Seguendo l’approccio di altri modelli skoda, le tradizionali versioni sono state sostituite dal concetto di Design Selection. Per Kodiaq, i Clienti possono scegliere Loft, Lounge o ecoSuite nei colori nero o cognac, con tessuti realizzati al 100% in poliestere riciclato. La pelle della Design Selction ecoSuite beneficia di un processo di concia ecologico che utilizza i residui della lavorazione dei chicchi di caffè.

Per la quarta generazione di Superb, il livello di allestimento Essence include la Design Selection Studio, mentre il livello di allestimento Selection può essere abbinato a Loft e Lounge, oltre alla Design Selection Suite in nero e cognac. Il modello top L&K amplia l’offerta con la Design Selection L&K Suite in nero e cognac, che vanta una pelle conciata in modo sostenibile utilizzando i residui della lavorazione delle olive.