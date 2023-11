Skoda Superb 2024: caratteristiche, design, abitacolo e motori della nuova generazione

Skoda ha svelato ufficialmente la quarta generazione della Skoda Superb con tante novità davvero interessanti. In Italia sarà disponibile solo nella versione Wagon.

La quarta generazione della Skoda Superb eleva gli standard nel panorama automobilistico, introducendo evoluzioni significative in termini di stile, spazio e tecnologia avanzata. L’ammiraglia del marchio ceco si appresta a riconfermare la propria posizione di prestigio nel mercato.

Il design elegante e le linee raffinate, ora ancora più scultoree, si abbinano ad una spaziosità interna eccezionale, conferendo un’esperienza di guida unica. Il nuovo modello è disponibile nelle sue consuete due varianti: Wagon e berlina. Purtroppo, quest’ultima non arriverà in Italia.

Nuova gamma di propulsori

Al centro dell’innovazione, troviamo una gamma di propulsori ottimizzati, tra cui tre motori TSI a benzina (uno dei quali porta al debutto la tecnologia mild-hybrid) e due TDI, con prestazioni che si situano tra 150 e 265 CV. L’esclusiva della variante Wagon è l’introduzione di un gruppo propulsore ibrido plug-in, capace di assicurare un’autonomia superiore ai 100 km in modalità 100% elettrica nel ciclo WLTP.

Skoda non si è limitata ai miglioramenti sotto il cofano. All’interno, l’aria si percepisce più fluida e pulita grazie ad un layout che favorisce l’ergonomia e l’inclusione di materiali sostenibili al 100% in sette nuove Design Selection.

L’interfaccia di infotainment si distingue per un display touch indipendente da 13 pollici mentre le soluzioni Skoda Smart Dial rendono l’esperienza utente più intuitiva che mai. In termini di sicurezza, la Skoda Superb 2024 inaugura sistemi di assistenza avanzati come il Turn Assistant e il Crossroad Assistant, elevando il livello di protezione per conducente e passeggeri.

L’innovazione prosegue con l’introduzione dei gruppi ottici LED Matrix e del sistema DCC Plus per la gestione elettronica dell’assetto, che assicurano una visibilità senza precedenti e un controllo di guida migliorato.

Tutti i motori sono abbinati a un cambio automatico DSG

I propulsori della nuova generazione si accompagnano tutti al cambio automatico DSG, con il diesel più potente e il TSI top di gamma che vantano la trazione integrale di serie. Queste caratteristiche, insieme a una serie di assistenti alla guida aggiornati o completamente nuovi, promettono un’esperienza di guida sicura e confortevole.

La nuova Skoda Superb si profila come un punto di riferimento nell’evoluzione del design e della funzionalità dei veicoli. L’attenzione si focalizza sul rinnovamento estetico e tecnologico che questa nuova generazione rappresenta per il marchio ceco.

La vettura introduce, per la prima volta nella sua storia, un display head-up e i nuovi Smart Dial, che garantiscono un controllo più diretto e intuitivo delle funzioni. Sfoggia un’estetica più definita, con una calandra ottagonale che si fa portavoce di un linguaggio visivo incisivo.

L’abitacolo, ampio e confortevole, si arricchisce di un display indipendente per il sistema di infotainment da 13 pollici. La leva del cambio, ora posizionata sul piantone dello sterzo, libera lo spazio sulla consolle centrale, esaltandone la pulizia delle linee.

I nuovi optional includono un caricatore wireless da 15W per smartphone compatibili e dei sedili Ergo con funzione massaggio, elevando il livello di comfort a bordo. In aggiunta, la Skoda Superb Wagon 2024 vanta una copertura del vano di carico con azionamento elettrico, che si unisce alle 28 nuove funzionalità Simply Clever che incarnano l’essenza di un veicolo pensato per la vita di tutti i giorni.

Design innovativo e prestazioni aerodinamiche avanzate

La nuova generazione si distingue per le sue linee scolpite, che conferiscono un aspetto ancor più sofisticato. Dotata di gruppi ottici Matrix LED di ultima generazione, la Superb 2024 rappresenta un passo avanti significativo per il costruttore ceco nel segmento delle berline di alto livello.

L’attenzione al dettaglio è evidente nel design ottagonale della calandra e nel logo Skoda rinnovato che troneggia sul cofano, accompagnato da finiture anteriori in Unique Dark Chrome, espressione di un’estetica premium. Dal punto di vista aerodinamico, le prestazioni sono state elevate a nuovi standard: il coefficiente di resistenza aerodinamica della berlina è stato ridotto a 0,23, migliorando del 10% rispetto al suo predecessore.

Per quanto riguarda la station wagon, il miglioramento arriva al 15%, attestando il Cd a 0,25. Queste modifiche hanno un impatto diretto non solo sulle prestazioni ma anche sulla riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni nocive.

Lo spazio interno beneficia anch’esso di miglioramenti significativi, con un incremento del volume del bagagliaio che ora raggiunge i 645 litri per la berlina e i 690 litri per la station wagon grazie ad aumenti contenuti delle dimensioni esterne. Inoltre, Skoda ha introdotto sei nuove colorazioni per la carrozzeria, offrendo così una personalizzazione ancora più ampia.

Non solo il design, ma anche l’aerodinamica beneficia di un’affinata ottimizzazione: il parabrezza inclinato, la linea del tetto affusolata e lo spoiler migliorato, insieme a dettagli come gli specchietti retrovisori esterni ridisegnati e i deflettori, aumentano l’efficienza aerodinamica. Anche le alette laterali della station wagon e i dettagli come il paraurti anteriore con Air Curtain, cerchi e pneumatici sono stati perfezionati per ottimizzare il flusso dell’aria.

La nuova generazione della Superb incorpora sistemi di raffreddamento all’avanguardia, con aperture attive che regolano elettronicamente il flusso d’aria necessario al raffreddamento del motore e dei freni anteriori, in sincronia con la ventola del radiatore. Le coperture del sottoscocca e i deflettori ottimizzati migliorano ulteriormente il flusso d’aria sotto il veicolo.

Il suo design distintivo è immediatamente riconoscibile grazie alla calandra ottagonale, che si affianca a una scelta di finiture Dark Chrome di pregio, dando vita a una presenza inconfondibile sulle strade.

Ci sono anche i fari Matrix di ultima generazione

Gli esperti e gli appassionati del brand ceco noteranno con piacere l’aggiunta dei fari LED Matrix di ultima generazione che offrono una luminosità superiore del 40% rispetto ai predecessori. Questi avanzati dispositivi di illuminazione (di serie sulla versione L&K) vantano 36 segmenti LED controllabili singolarmente, ottimizzando la visibilità senza disturbare gli altri utenti della strada. I fari sono completati dal design Crystallinium, un tributo all’artigianato e al senso estetico che caratterizzano la nuova Skoda Superb.

Al di là dell’estetica, il modello 2024 introduce una silhouette allungata e maggiormente slanciata, sia per la versione berlina che per la sw, mentre il passo rimane inalterato per assicurare un’abitabilità interna generosa. L’incremento delle dimensioni si traduce in un’ampia capacità di carico, che raggiunge fino a 1920 litri con i sedili posteriori ripiegati nella variante Wagon.

In termini di personalizzazione, i proprietari possono scegliere tra sei nuovi colori esterni e un’ampia gamma di cerchi in lega, che variano da 16” a 19”. La nuova gamma cromatica include nuance sofisticate come il Pebble Silver e l’Ice Tea Yellow, a dimostrazione della cura del dettaglio e dell’impegno del produttore ceco verso le preferenze e i gusti del cliente.

Per quanto riguarda i gruppi ottici posteriori, la Skoda Superb 2024 si fa notare per la sottigliezza e la tecnologia avanzata, con la versione L&K che si arricchisce di indicatori di direzione dinamici e di una funzione animata Coming/Leaving Home, che accrescono il senso di accoglienza e di sicurezza.

Ecco le dimensioni precise della Skoda Superb 2024:

Lunghezza: berlina 4912 mm, Wagon 4902 mm

Larghezza: 1849 mm per entrambe le varianti

Altezza: berlina 1481 mm, Wagon 1482 mm

Passo: 2841 mm, costante per entrambe le versioni

Spazio libero per le gambe: anteriore 1049 mm, posteriore varia da 986 a 1008 mm

Capacità del bagagliaio: 645 litri per la berlina, 690 litri per la Wagon, espandibili abbattendo i sedili posteriori

Novità anche nell’abitacolo

L’abitacolo si rinnova, presentando una consolle centrale riprogettata che massimizza lo spazio di stivaggio grazie al posizionamento innovativo della leva del cambio, ora situata sul piantone dello sterzo. Questa modifica non solo ottimizza l’ergonomia ma rende gli interni ancora più accoglienti e funzionali.

La Superb 2024 introduce i nuovi sedili Ergo, equipaggiati con 10 cuscini massaggianti azionabili pneumaticamente, promettendo un’esperienza di viaggio senza precedenti. L’offerta si articola attorno a sette esclusive Design Selection, permettendo così una personalizzazione estesa che si adatta alle esigenze e preferenze di ogni guidatore.

Nell’era della digitalizzazione, la nuova Skoda Superb non si lascia sorprendere, avvalendosi degli ultimi ritrovati tecnologici con i Skoda Smart Dial. Questi innovativi controlli integrano funzionalità digitali e tattili per un utilizzo intuitivo e immediato delle molteplici caratteristiche del veicolo.

La sostenibilità è un altro pilastro fondamentale per la nuova vettura, con tessuti interni prodotti interamente da materiali riciclati, testimoniando l’attenzione del produttore ceco verso l’ambiente.

In termini di spazio e organizzazione, la rinnovata consolle centrale si distingue per l’ordine e l’efficienza, offrendo un’area di stoccaggio notevolmente ingrandita. Il Jumbo Box, con una capacità di 5,5 litri, è un esempio della praticità che il brand ceco intende offrire.

Lo schermo touch centrale è disponibile in due dimensioni: 10 o 13 pollici. Il primo viene fornito di serie con ricezione radio DAB+, controllo gestuale e vocale mentre il sistema di navigazione e lo schermo più grande sono opzionali.

Al centro del cruscotto, collocati strategicamente per un facile accesso, troviamo i tre Smart Dial Skoda, con un’estetica raffinata in Unique Dark Chrome e dotati di un display a colori da 32 mm. Questi dispositivi multifunzione offrono agli utenti un controllo diretto sull’ambiente interno, combinando eleganza e tecnologia.

I comandi, attivabili tramite una semplice rotazione o pressione, permettono di regolare con immediatezza una vasta gamma di funzionalità del veicolo, a partire dai due quadranti esterni dedicati alla gestione della temperatura, del riscaldamento e della ventilazione dei sedili, sia per il conducente che per il passeggero anteriore.

Il cuore pulsante di questo sistema è lo Smart Dial centrale, personalizzabile secondo le preferenze individuali del guidatore, che può scegliere fino a quattro funzioni tra volume del sistema di infotainment, velocità della ventola, direzione dell’aria, aria condizionata intelligente, modalità di guida e zoom della mappa. La configurazione è semplice e intuitiva tramite il sistema di infotainment, e un’ulteriore pressione prolungata consente di alternare le funzioni con agilità.

A complemento, quattro pulsanti situati tra i quadranti forniscono accesso diretto ad altre funzionalità essenziali, come la ventilazione del parabrezza e il riscaldamento del lunotto, migliorando ulteriormente la gestibilità del microclima interno.

La Skoda Superb 2024 introduce anche il pratico menù Riscaldatori che raggruppa tutte le impostazioni di riscaldamento – dai sedili al volante, dal parabrezza al lunotto – accessibili tramite un unico tasto, con una regolazione dettagliata disponibile nel menù Aria condizionata del sistema di infotainment.

Diversi allestimenti tra cui scegliere

In termini di connettività, a partire dall’allestimento Selection, la vettura si dota di serie di quattro porte USB Type-C da 45W, posizionate sia nella parte anteriore che posteriore dell’abitacolo, oltre a una porta USB-C da 15W posta sul retro dello specchietto retrovisore interno – ideali per alimentare una vasta gamma di dispositivi elettronici.

Per gli amanti della musica, l’allestimento Essence introduce di serie un impianto audio con otto altoparlanti posizionati nei pannelli delle portiere e un altoparlante centrale sulla plancia. Chi cerca un’esperienza acustica ancora più immersiva può optare per il sistema Canton Sound System con 14 altoparlanti, che comprende anche due altoparlanti surround.

La Skoda Superb 2024 si pone all’avanguardia della gamma del marchio ceco, presentando ben sette Design Selection che si ispirano agli interni contemporanei più sofisticati. A partire dall’allestimento base Essence, con la sua Design Selection Studio che vanta tessuti di colori neutri come il nero e il grigio, fino al più lussuoso Laurin & Klement, ogni dettaglio è stato curato per rispecchiare l’esclusività del modello.

Ogni dettaglio è stato pensato per migliorare l’esperienza di guida: dal volante multifunzione che sfoggia il nuovo logo Skoda, fino alla consolle centrale dotata di un comodo appoggio per il ginocchio, tutto è in linea con la Design Selection scelta. Il comfort si estende fino allo specchietto retrovisore, progettato senza cornice e con capacità di oscuramento automatico.

La nuova generazione è disponibile con tre tipologie di sedute anteriori, ognuna pensata per rispondere a esigenze specifiche e arricchire il comfort dei passeggeri. I sedili della Design Selection Studio, rivestiti in tessuto di alta qualità, permettono una regolazione manuale sia in altezza che in profondità.

La configurazione Loft, anch’essa in tessuto, aggiunge ulteriori elementi di comfort. La versione Lounge si distingue per i suoi sedili in pelle scamosciata traforata, offrendo regolazioni avanzate tra cui supporto lombare a quattro vie e una funzione di massaggio con tre cuscini d’aria.

Per chi cerca il massimo del relax e del lusso, la Design Selection Suite propone sedili Ergo che combinano riscaldamento e ventilazione, il tutto avvolto in un elegante rivestimento in pelle o similpelle traforata.

Questi sedili vantano anche una funzione di memorizzazione delle impostazioni e l’innovativo sistema Smart Comfort Entry. Il massaggio, ora potenziato da 10 cuscini d’aria pneumatici, si attiva comodamente dal menu dell’infotainment o dai comandi situati sul sedile.

Per la nuova Superb berlina, è previsto un accessorio opzionale che comprende una tasca portaoggetti multiuso sotto il copribagagliaio mentre la Wagon si avvantaggia di una copertura del vano bagagli elettrica.

Ulteriori comodità includono una tasca portaoggetti con ganci aggiuntivi per le borse e il porta rifiuti integrato nel pannello della portiera. Per chi desidera viaggiare con il massimo del relax, è disponibile lo Sleep Pack con poggiatesta speciali e coperta, nonché il supporto per tablet per i poggiatesta.

Rimane costantemente connessa a Internet

La nuova generazione è un vero e proprio concentrato di innovazione, a partire dalla sua capacità di restare costantemente connessa a Internet. Questa caratteristica non è semplicemente un dettaglio, ma il cuore pulsante di un sistema che porta l’esperienza di guida ad un nuovo livello, permettendo aggiornamenti via OTA per il sistema di infotainment.

L’avanzato sistema di navigazione della nuova Skoda Superb, che si avvale di una pianificazione del percorso online, è solo l’inizio di un pacchetto di servizi esclusivi Skoda Connect. Grazie a questa tecnologia, i possessori del nuovo modello potranno godere del Proactive Service e del Remote Access, entrambi integrati nelle funzionalità di Infotainment Online e Care Connect. Tali servizi offrono un valore aggiunto in termini di comfort e sicurezza, consentendo agli utenti di interagire con il proprio veicolo anche a distanza.

Per coloro che opteranno per la versione iV ibrida plug-in, saranno disponibili funzionalità aggiuntive dedicate, tra cui la possibilità di controllare la ricarica e la climatizzazione in modalità remota, oltre a un utile pianificatore di partenza. Il produttore ceco ha anche previsto l’introduzione della funzione Plug & Charge, un avanzamento significativo che verrà implementato in un secondo momento, elevando ulteriormente il livello di praticità e di efficienza energetica.

L’esperienza all’interno dell’abitacolo viene arricchita da un insieme di app di infotainment che comprendono Meteo, Notizie, Traffico, Calendario, Offerte e Pay to Park, assicurando che l’informazione sia sempre a portata di mano e aggiornata in tempo reale.

Gli acquirenti possono inoltre personalizzare la propria esperienza di guida aggiungendo online funzionalità quali Navigazione, Adaptive Cruise Control, un’ampia scelta di colori e funzioni per l’illuminazione ambientale, nonché il controllo degli abbaglianti.

Le versioni ibrida plug-in e mild hybrid nel dettaglio

La Skoda Superb 2024 segna un punto di svolta per il costruttore ceco in termini di propulsione ed efficienza energetica. Skoda ha infatti integrato una gamma di motorizzazioni sofisticate e performanti, spaziando da 150 CV fino a 265 CV.

Parlando nello specifico della versione PHEV, si avvale del motore TSI EA211 evo2 da 1.5 litri da 150 CV, disponibile esclusivamente per la Superb Wagon, erogando una potenza totale di 204 CV. La nuova batteria da 25,7 kWh permette un’autonomia completamente elettrica di oltre 100 km, un incremento notevole rispetto al modello precedente.

Con una ricarica che può raggiungere il 100% in soltanto 2 ore e mezza mediante wallbox domestiche o punti di ricarica in corrente alternata (con una potenza massima di 11 kW), e di 25 minuti dal 10% all’80% attraverso le stazioni di ricarica rapida in corrente continua (fino a 50 kW), la nuova Superb stabilisce nuovi benchmark per il settore. Il recupero dell’energia in frenata è un ulteriore tassello che completa l’ecosistema energetico della nuova generazione, coniugando performance e sostenibilità ambientale.

All’avanguardia nella gamma motoristica troviamo il propulsore TSI da 1.5 litri da 150 CV, dotato di un sistema mild-hybrid che segna un’evoluzione significativa per il brand ceco. Questa tecnologia incorpora un moto-generatore a cinghia da 48V e una batteria agli ioni di litio dello stesso voltaggio, ottimizzando il recupero energetico in fase di decelerazione e migliorando l’efficienza complessiva.

Inoltre, la nuova Skoda Superb si eleva nel segmento con il DCC Plus, un sistema di controllo dinamico del telaio disponibile come optional e standard per la versione L&K. Non mancano vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). La vettura presenta diverse innovazioni come il Turn Assistant, capace di intervenire automaticamente in caso di potenziali pericoli durante le svolte a sinistra, mediante l’attivazione di segnali di allarme o l’azionamento dei freni.

A questo si aggiunge il Crossroad Assistant, che tramite radar e telecamera anteriore vigila su veicoli, ciclisti e pedoni nelle intersezioni, mentre il sofisticato Emergency Steering Assistant ottimizza le manovre evasive per prevenire incidenti.

C’è anche l’esclusiva variante L&K

La Skoda Superb 2024 continua a consolidare il proprio status di ammiraglia del marchio ceco, integrando prestigio e innovazione. La versione più esclusiva, la L&K – un omaggio ai pionieri Václav Laurin e Václav Klement, si distingue per la sua raffinatezza e le prestazioni elevate.

Nel dettaglio, sfoggia una finitura esterna Unique Dark Chrome che impreziosisce elementi distintivi come la calandra, i paraurti e i diffusori posteriori, oltre alla scritta del marchio sul portellone.

Questo trattamento di stile si estende alle barre al tetto della Wagon, dotate di una finitura anodizzata argento esclusiva, e ai distintivi L&K che decorano i passaruota anteriori. Gli interni offrono un lusso tangibile con l’esclusiva L&K Suite Design Selection, proponendo rivestimenti in pelle o similpelle traforata in nero o un opzionale tono cognac. L’attenzione al benessere ambientale è sottolineata dall’utilizzo di pellami conciati secondo processi sostenibili.

La tecnologia è al servizio del comfort con i sedili Ergo che includono riscaldamento, ventilazione e una funzione di massaggio con dieci cuscini d’aria a controllo pneumatico. Questi sedili, oltre a offrire un’accoglienza senza precedenti, sono adornati con l’emblema Laurin & Klement in rilievo sugli appoggiatesta.

L’ambiente interno è arricchito da finiture decorative Soft-touch Kida e dettagli in Unique Dark Chrome, che si accompagnano a un’illuminazione ambientale pensata per creare un’atmosfera di eleganza e tecnologia.

La nuova Skoda Superb L&K non trascura l’aspetto funzionale, con soluzioni quali il bracciolo centrale posteriore scorrevole, le modanature Dark Chrome e un sistema audio Canton di qualità superiore con 14 altoparlanti che garantiscono un’esperienza acustica all’altezza della grande tradizione Skoda.

Su strada, l’auto promette un’esperienza di guida dinamica ma confortevole grazie a sistemi come il DCC Plus e lo sterzo progressivo. Ogni viaggio diventa un piacere con le prestazioni del propulsore scelto, disponibile in tutte le sue varianti per questa versione.