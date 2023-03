Subito Motori: record di ricerche di auto usate e di annunci pubblicati

L'auto si riconferma la grande passione degli italiani: categoria più visitata del 2022 con oltre 800.000 visite al giorno sul canale Subito Motori

Tra i siti di e-commerce più apprezzati nel nostro Paese, Subito.it è certamente una realtà solidamente affermata e negli ultimi anni in continua crescita: piattaforma digitale n°1 in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile con oltre 13 milioni di utenti unici al mese, il suo traffico ha superato nel 2022 1,6 miliardi di visite e l’incremento ha riguardato gli annunci pubblicati sia a totale anno (51 milioni di annunci, +5%) sia come media giornaliera (140.000, +3%).

Ma quali sono le ricerche preferite dagli italiani? Sicuramente le automobili, come testimoniano i numeri generati dal canale Subito Motori che si conferma il verticale più visitato di Subito (1,6 milioni di visite al giorno) e punto di riferimento degli italiani per la compravendita di auto, che è la prima categoria per traffico (oltre 800.000 visite giornaliere). Sempre nel 2022 Subito Motori ha ospitato oltre 25 milioni di annunci, con una media di 410.000 vetture ogni giorno.

E tra le automobili, quali sono quelle più cercate dagli automobilisti italiani? In cima alla classifica si conferma la Fiat Panda, già auto più venduta in Italia secondo i dati UNRAE 2022, seguita dalla Volkswagen Golf e dalla Fiat 500. Scorrendo le posizioni troviamo anche la Smart, l’intramontabile Fiat Punto, l’Audi A3, la VW Polo, l’Alfa Romeo Giulietta, la Lancia Y e la Ford Fiesta, mentre per quanto riguarda i brand più apprezzati il podio è tutto tedesco: BMW, Mercedes e Audi.

Accanto a marche e modelli, sono diverse le esigenze degli italiani in fatto di auto: grande importanza è data alle parole chiave degli annunci cercati sul canale Subito Motori, la prima delle quali è 4×4 seguita da “Neopatentati” e “GPL“, alimentazione ancora oggi molto diffusa come alternativa alla benzina. Completano la Top 5 le parole “Pick-up” e “Minicar“, automobili che si possono guidare anche senza patente B e che quindi sono particolarmente a loro agio nel traffico delle grandi città.