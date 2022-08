Toyota Land Cruiser: ecco la versione speciale Prado Matte Black Edition

Ancora più elegante e raffinata, la special edition Prado Matte Black della possente Toyota Land Cruiser è disponibile in Giappone

Nera o bianca? Negli scorsi giorni il marchio Toyota ha presentato una nuova versione speciale della Land Cruiser, denominata “Prado Matte Black Edition” e capace di impreziosire il modello standard con una dotazione ancora più elegante e raffinata… soprattutto per quanto riguarda estetica e rifiniture. Le novità, in questo senso, rendono particolarmente evidente la tinta nero opaca presente sulla griglia anteriore, sulle barre del tettuccio, sulle calotte degli specchietti, sugli elementi dei gruppi ottici e sui cerchi in lega, i quali utilizzano pneumatici nella misura 265/60 con diametro da 18 pollici.

Entrando nell’abitacolo, invece, spiccano i rivestimenti in pelle nera e gli inserti in legno sulla plancia, che accoglie l’infotainment Toyota con schermo da 9” comprensivo di navigatore, servizi multimediali, impianto audio a sei altoparlanti e suite ADAS Safety Sense. Per quanto riguarda le motorizzazioni, infine, la Land Cruiser Prado Matte Black Edition è disponibile in Giappone con il benzina da 2.7 Litri da 163 cavalli e con il turbo-diesel da 2.8 Litri da 204 CV, entrambi abbinati alla trazione integrale e alla trasmissione automatica a sei rapporti. I prezzi? In partenza da 4.300.000 yen (circa 32.000 Euro).