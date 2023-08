Toyota Land Cruiser 2024: l’iconico fuoristrada si aggiorna con la nuova generazione

Il Toyota Land Cruiser di nuova generazione è stato presentato ufficialmente da Toyota. Arriverà anche in Italia, inizialmente nella versione First Edition in soli 50 esemplari.

Nel panorama dei veicoli off-road, l’iconico Toyota Land Cruiser si rinnova, affrontando con coraggio i nuovi orizzonti tecnologici, pur rimanendo fedele alla sua filosofia di base. La nuova generazione del famoso modello si rivela ora ancora più adatta alla guida quotidiana e presenta prestazioni off-road sensibilmente migliorate.

Toyota ha annunciato che le prenotazioni in Europa del nuovo Land Cruiser inizieranno ad ottobre mentre le prime consegne sono previste nella prima metà del 2024. L’Europa vedrà l’arrivo del veicolo con un’edizione speciale di lancio chiamata First Edition, caratterizzata da dettagli distintivi come fari tondi, colori esclusivi e un aspetto off-road. In Italia saranno offerti solo 50 esemplari.

Riesce ad adattarsi a qualsiasi condizione

Ritornando al Land Cruiser 2024, sfoggia un’estetica robusta e retro allo stesso tempo. I dettagli squadrati, le piastre di protezione, l’intera sezione inferiore a contrasto, le pedane laterali e le barre al tetto sottolineano le sue possibilità di adattarsi a qualunque tipo di terreno. Il design include anche un format a sviluppo orizzontale che ridefinisce completamente il volto del SUV.

Il nuovo Toyota Land Cruiser, con la sua lunghezza di 4920 mm, una larghezza di 1980 mm e un’altezza di 1870 mm, mostra angoli definiti e sbalzi corti. Il generoso passo di 2850 mm, insieme a un sottoscocca più stretto, migliora le performance su strade non asfaltate.

Per resistere ai percorsi più impegnativi, varie parti della carrozzeria sono state progettate per essere facilmente sostituibili in caso di danni o urti.

L’abitacolo

Arrivando all’abitacolo, risulta elegante e funzionale allo stesso tempo e presenta una plancia orizzontale e un tunnel centrale con tanti pulsanti a portata di mano, particolarmente utile per eventuali manovre in situazioni difficili. Inoltre, grazie a una linea di cintura abbassata rispetto al modello precedente, la visibilità è notevolmente migliorata.

Il costruttore nipponico ha preservato la struttura base del telaio a longheroni e traverse, integrandola con la piattaforma GA-F. Ciò ha portato a un telaio del 50% più rigido e a un aumento del 30% della rigidità complessiva del veicolo, ottimizzando sia la maneggevolezza che il comfort di guida grazie alle performance rinnovate delle sospensioni.

Per la prima volta, l’iconico modello è equipaggiato con una nuova barra stabilizzatrice anteriore scollegabile e un servosterzo elettrico, che contribuiscono a rendere la guida più fluida sia sulle strade sconnesse che sull’asfalto.

Caratteristiche come il sistema Multi-terrain Monitor e il Multi-terrain Select, inoltre, offrono un supporto aggiuntivo durante la guida in off-road, adattando automaticamente le prestazioni del veicolo alle condizioni di guida.

Sotto il cofano c’è un turbodiesel da 204 CV

Passando ai motori, il Toyota Land Cruiser 2024 viene fornito con un propulsore turbodiesel da 2.8 litri in grado di generare 204 CV di potenza. È abbinato a un nuovo cambio automatico Direct Shift a 8 marce, capace di trainare carichi fino a 3500 kg. Infine, Toyota ha annunciato che nel 2025 sarà disponibile una versione diesel con tecnologia mild hybrid a 48V.