Volkswagen Tiguan: la Allspace 2022 a “passo lungo” è pronta al debutto

Qualche ritocco estetico, un più esteso aggiornamento alla tecnologia di bordo e una gamma da due turbo-diesel e due turbo-benzina su tre allestimenti: Life, Elegance e R-Line

Non solo Taigo, Polo e Golf: dopo la presentazione ufficiale dello scorso maggio, la gamma Volkswagen ora è pronta a ricevere nei suoi concessionari anche la Nuova Tiguan Allspace, versione a “passo lungo” in grado di ospitare fino a sette passeggeri nei suoi 4,72 metri di lunghezza massima. Aggiornato alle specifiche del MY 2022, questo modello introduce alcuni piccoli ritocchi all’estetica e un più corposo upgrade della tecnologia di bordo, ora imperniata sul nuovo sistema infotainment MIB3 con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.

Per quanto riguarda il look, quindi, la Nuova Tiguan Allspace 2022 introduce un avantreno rinnovato con dei gruppi ottici IQ.Light a tecnologia LED Matrix, che ben si sposano con i rivisti fari posteriori sempre a LED e con cerchi in lega leggeri dal nuovo disegno. Nell’abitacolo, invece, la prima sensazione è quella di un maggior spazio per i passeggeri, dovuto all’aumento di 22 mm della lunghezza complessiva che porta la capacità del bagagliaio a 760 Litri (1.920 se si abbattono la seconda e la terza fila di sedili).

Gran parte del lavoro svolto dagli ingegneri di Wolfsburg, come anticipato, si è poi concentrato sulla dotazione tecnologica a disposizione a bordo, tra cui spicca l’inedito sistema infotainment MIB3 con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto (anche in wireless), comandi vocali, App-Connect, servizi We Connect e climatizzatore tri-zona Air Care Climatronic provvisto di comandi touch e sensori illuminati.

Lato motorizzazioni, la nuova Volkswagen Tiguan Allspace 2022 arriverà nei concessionari con quattro propulsori, rispettivamente due a benzina e due a gasolio: la base di partenza è l’1.5 TSI da 150 cavalli, a cui segue il più potente 2.0 sempre turbo-benzina rispettivamente da 190 e 245 CV equipaggiato con cambio automatico DSG a sette rapporti e trazione integrale 4Motion. Le unità turbo-diesel, invece, sono i 2.0 TDI da 150 e 200 cavalli, con quello più potente abbinato al differenziale elettronico XDS e al selettore delle modalità di guida Active Control su quattro profili (Onroad, Offroad, Offroad individual e Snow).

Prezzi e allestimenti? La nuova Volkswagen Tiguan Allspace 2022 potrà essere acquistata negli equipaggiamenti Life, Elegance e R-Line a partire da 40.200 Euro. Il listino prezzi aggiornato per l’Italia può essere consultato facendo riferimento allo schemino riassuntivo qua sotto:

VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE MY2022