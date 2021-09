Il simulatore diventa d’epoca: ecco il progetto italiano chiamato eClassic

L'azienda con base in Liechtenstein TCCT ha dato vita al progetto eClassic, con il quale si potranno apprezzare i grandi classici delle quattro ruote direttamente dal salotto di casa

Il mondo dei simulatori di guida sta diventando sempre più importante nell’automotive e nel motorsport: esistono soluzioni tecniche praticamente per tutti, anche per coloro che vogliono una postazione su misura da mettere nel salotto di casa. Dopo la proposta Aston Martin su base Valkyrie, presto sarà disponibile anche quella della “The Classic Car Trust“, azienda del banchiere Fritz Kaiser che ha collaborato con diverse realtà italiane per dar vita al progetto eClassic.

Di cosa si tratta? Di un simulatore con la scocca dallo stile classico, realizzata in partnership con Pininfarina e Zagato che hanno virato su forme in tutto e per tutto simili alle supercar d’epoca di una volta. Uno di questi chassis prende ispirazione per esempio dalla Cisitalia 202, nel quale il pilota potrà apprezzare le finiture di altissima qualità come il volante e la leva del cambio rivestiti in pelle e i vari dettagli in legno e in alluminio.

Davanti a sè sono installati tre schermi ad alta risoluzione, sui quali ci si potrà godere la bellezza di vetture come la AC Shelby Cobra e la Porsche 911 su circuiti storici come il Nurburgring, Spa-Francorchamps e l’Autodromo di Monza. Il prodotto in questione è stato curato anche dalla Racing Unleashed di Maranello (che si è focalizzata sulla parte dinamica) e dalla Kunos Simulazioni, nota software house che ha messo a disposizione la versione “Pro” del famoso videogioco Assetto Corsa.

Lo scopo del progetto eClassic è quello di permettere agli appassionati di rivivere le emozioni tipiche di chi si siede dietro al volante di una supercar d’epoca… senza tutte le paure del caso dovute alla possibilità di uscire di pista e far danni. The Classic Car Trust, inoltre, ha confermato che questi simulatori andranno a comporre una community (chiamata per l’occasione eClassic Club) nella quale si potranno organizzare allenamenti e tornei sulle principali piattaforme online. La prima occasione per vedere dal vivo questi prodotti sarà la presentazione ufficiale organizzata dall’azienda TCCT in Svizzera, per la precisione a St. Moritz dal 15 al 19 settembre.