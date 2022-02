Fiat Toro 2022: il pick-up per il Brasile si rifà il look

Dopo il debutto sul mercato nel 2016, il pick-up del gruppo Stellantis è andato incontro a un importante restyling, che tocca l'estetica e la dotazione di bordo

La Fiat Pulse non è l’unica a dominare la scena sul mercato sud-americano: da qualche anno, infatti, il marchio del Lingotto sta scalando le classifiche di vendita anche con un pick-up conosciuto in America Latina come RAM 1000, che prende il nome di Fiat Toro e che proprio l’anno scorso è andato incontro al suo primo restyling di “metà carriera”. Disponibile sul mercato dal 2016, questo “cassonato” ha ottenuto un importante facelift estetico, un corposo aggiornamento della multimedialità nell’abitacolo e un rinnovamento della gamma motori, che ora conta anche un inedito 1.3 Litri turbo alimentato sia a benzina che a etanolo.

Andando con ordine, le novità si possono notare innanzitutto all’anteriore dove il cofano, la griglia (con il marchio a lettere maiuscole) e il paraurti sono stati completamente ridisegnati; tutti nuovi anche i gruppi ottici a LED, divisi nella parte superiore dell’avantreno in luci diurne ed indicatori di direzione e in quella inferiore in fendinebbia, così come i cerchi in lega, disponibili a seconda dell’allestimento nelle misure da 16 fino a 18 pollici.

Passando nell’abitacolo, le modifiche più sostanziali portate in dote dal Fiat Toro 2022 sono il quadro strumenti completamente digitale da 7” e l’introduzione del nuovo sistema infotainment UConnect con schermo verticale da 7 fino a 10,1 pollici a seconda della versione presa in considerazione. Le funzionalità comprese nel pacchetto includono inoltre la dock-station per la ricarica wireless dello smartphone, l’interfaccia per la gestione da remoto del veicolo e la eSIM convenzionata all’operatore TIM Brasil.

Vediamo ora le motorizzazioni: il nuovo Fiat Toro 2022 è disponibile con l’inedito 1.3 turbo ad alimentazione mista benzina/etanolo da 185 cavalli e 270 Nm di coppia massima, con l’1.8 Flex equipaggiato con cambio automatico a sei rapporti già visto anche sui modelli Jeep e con il più versatile 2.0 turbodiesel da 170 CV e 350 Nm, abbinato però a un automatico a nove velocità.

Il listino del Fiat Toro 2022 presenta cinque allestimenti (Endurance, Freedom, Volcano, Ranch e il top di gamma Ultra) con prezzi in partenza da poco meno di 20.000 Euro fino a circa 32.000 Euro al cambio attuale.