Fiat Professional protagonista al Caravan Salon 2023 di Düsseldorf

Fiat Professional partecipa alla 62ª edizione del Caravan Salon di Düsseldorf (in Germania) con il suo iconico Fiat Ducato, leader nel segmento dei veicoli ricreazionali.

Sottolineando la sua posizione di leader nel settore dei veicoli ricreazionali, Fiat Professional si impone come protagonista indiscusso alla 62ª edizione del Caravan Salon di Düsseldorf (Germania). La manifestazione tedesca rappresenta una vetrina europea imprescindibile, sia per i produttori che per gli utenti finali di camper e caravan.

Il marchio torinese presenta un Fiat Ducato Van riccamente dotato, una configurazione che ha raccolto ampi consensi da parte del mercato. Il modello, insignito per 15 anni di fila come “Miglior veicolo base per camper” dai lettori della rivista tedesca specializzata Promobil, ha dimostrato la sua resilienza: nel primo semestre del 2023, la produzione è più che raddoppiata rispetto a un difficile 2022, soddisfacendo la forte domanda dei clienti.

Tanti ADAS a bordo per la massima sicurezza

Il Ducato si distingue sul fronte tecnologico. Equipaggiato con sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), tra i più efficaci nel settore, garantisce un’esperienza di guida e di parcheggio sicure. Il pacchetto Advance Safety offre vantaggi quali l’Adaptive Cruise Control e l’Intelligent Speed Assist. Un sistema per rilevare la stanchezza del conducente e il Full Brake Control elevano ulteriormente gli standard di sicurezza.

Affinando la gestione della traiettoria del veicolo, il sistema di controllo della corsia opera in sinergia con una telecamera frontale, fornendo una guida sicura e stabile.

All’interno spicca un quadro strumenti completamente digitale

Gli interni vantano un quadro strumenti completamente digitale mentre il sistema di Infotainment include un display touch HD da 10 pollici con supporto Apple CarPlay e Android Auto. A questo si aggiungono display digitali da 7 e 8.9 pollici, quest’ultimo posto sullo specchietto centrale, per una visione cristallina della strada.

Ulteriori tecnologie come il Blind Spot Detection e il Rear Cross Path utilizzano sensori radar per evitare potenziali incidenti mentre i nuovi fari Full LED garantiscono un’illuminazione superiore del 30% rispetto alle tradizionali lampade alogene.

Sotto il cofano c’è un motore di ultima generazione

A livello di prestazioni, il Fiat Ducato è alimentato da un motore di ultima generazione che eroga fino a 180 CV di potenza e può essere abbinato a un cambio manuale o automatico a 9 rapporti.

Con i suoi veicoli, Fiat Professional continua a definire standard sempre più elevati nel settore, consolidando la sua reputazione di “famiglia per le famiglie” attraverso dei portfolio di prodotti che è stato ulteriormente ampliato con la fusione tra FCA e PSA.