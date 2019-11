Peugeot e-Expert: l’alternativa green ai veicoli da lavoro

Peugeot e-Expert viene proposto con due capacità della batteria: 50 kWh, per un’autonomia di 200 chilometri (WLTP) e 75 kWh, per un’autonomia di 300 chilometri (WLTP)

Con Peugeot e-Expert, l’azienda compie un passo avanti nell’elettrificazione dei suoi modelli, per realizzare l’obiettivo di offrire una gamma di veicoli commerciali leggeri al 100% elettrificata nel 2021 affermando ancora di più la leadership della Casa del Leone e di Peugeot Expert in Europa.

Peugeot e-Expert: com’è fatto

Partendo dal presupposto che la maggioranza dei professionisti percorre meno di 300 km al giorno, Peugeot ha deciso di offrire una versione elettrificata del suo Expert. Questa evidenza è confermata dai vincoli sempre maggiori che rendono difficile l’accesso ai centri delle città; adesso alcune città consentono l’accesso in centro solo ai veicoli 100% elettrici. Peugeot Expert, i cui motori sono adesso conformi alle norme Euro 6D (tranne BlueHDi 100 S&S E6d-TEMP) con una gamma sempre più adatta agli utilizzi specifici, viene ora proposto in versione 100% elettrica. I Clienti potranno scegliere fra due capacità della batteria: 50 kWh, per un’autonomia di 200 chilometri (WLTP) e 75 kWh, per un’autonomia di 300 chilometri (WLTP).

Fedele al concetto di libertà, che permette di non dover scendere a compromessi in quanto a stile, abitabilità e capacità di carico, Peugeot ha realizzato la versione 100% elettrica del suo veicolo commerciale di grande successo. Il nuovo Peugeot e-Expert sarà commercializzato nel secondo semestre 2020 e continuerà a portare avanti il percorso fatto da Expert fin dal lancio nel 2016 con più di 170.000 esemplari venduti, rafforzerà la leadership.