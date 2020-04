GESICAR S.r.l  dal 1989

Gesicar è Porsche Specialist. La mission è offrire la miglior esperienza di acquisto per la propria auto da sogno. Questo si traduce nel claim Carefree Enjoyment.

Gesicar offre i propri esclusivi servizi: dalla migliore garanzia possibile all’esclusivo Customer Service, con un personale concierge a totale disposizione. Ognuno dei dipendenti ha incredibile passione per quello che fa, mette sul campo i propri talenti, grande esperienza e competenze specifiche.

La sede di Livorno ha 1200 mq di esposizione per le dream cars e 2500 mq per i servizi collegati come service specializzato e car cleaning. Vendono in tutta Italia con consegna a domicilio e ad oggi lo staff ha venduto almeno un’auto in 75 delle 80 province italiane.

Il sito www.gesicar.it e’ stato realizzato considerando dati e statistiche in collaborazione con Google Italia e analizzando l’evoluzione del processo di acquisto di un’auto dopo la rivoluzione digitale.

I punti di forza sono:

HOME DELIVERY

Servizio di ritiro e consegna a domicilio.

GARANZIA TOTALE

Tutto coperto. semplice. chiaro. La garanzia più comprensiva ed inclusiva che esista sul mercato.

MONEY BACK

Garanzia soddisfatto o rimborsato su un’auto di lusso, con la possibilità di restituire l’auto entro 5 giorni.

Altri servizi offerti:

RIPARAZIONE & ASSISTENZA

Un team di tecnici specializzati insieme alle tecnologie di ultima generazione lavorano per garantire assistenza e massima efficienza nel risultato finale.

SERVIZIO DI CARROZZERIA

Anche in questo campo mettono in gioco tutta la loro esperienza per offrire la miglior assistenza se l’auto è danneggiata.

COURTESY CAR, GESICAR CONCIERGE e PURE DELIVERING WOW

Strettamente legati al concetto di Home Delivery, sono tutti servizi offerti per garantire al cliente di mantenere i propri impegni mentre la Gesicar si occupa della riparazione della sua Porsche: veicoli sostitutivi, possibilità di acquisto online e ricevere la propria auto a domicilio, ritiro e consegna a casa della vettura pre e post riparazione in officina. Tutto grazie ad un concierge dedicato.

SHOP

Se ami lo stile iconico e la qualità dei prodotti Porsche lasciati assistere per scegliere le ultime novità del Porsche Driver’s Selection e riceverle comodamente a casa tua.