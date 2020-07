Concessionaria Messa T. Renault Dacia nuova Top Dealers Italia

Monza e Brianza sono sempre più importanti in Italia anche nel comparto automobilistico e quindi anche Top Dealers Italia di Infomotori.com ha deciso di potenziare il numero delle eccellenze territoriali inserendo Messa T. fondata nel 1964 sempre fedele a Renault!

La mission aziendale è garantire qualità e professionalità in sintonia con le esigenze del cliente, mantenendo viva l’attenzione sulle innovazioni future, pur rimanendo radicati nei valori del nostro Family Business. Va infatti ricordato che da oltre 50 anni, è leader nel settore dell’Automotive, sul territorio di Monza e Brianza, per i marchi Renault e Dacia.

Una storia partita nel 1964!

Tutto ebbe inizio nel 1964 quando il proprietario di un negozio di tipografia di Monza, in cerca di un’automobile che potesse contenere un tecnigrafo, si rivolse a un meccanico intraprendente che saltuariamente vendeva automobili: Tomaso Messa. L’industrioso meccanico non solo trovò la macchina adatta, la Renault 4L, ma ne rimase così colpito da chiederne la rivendita.

Nacque così la concessionaria Messa che, con il passare degli anni, acquisì un ruolo importante nella vendita di automobili Renault e Dacia sul territorio, grazie all’ingresso in società dei figli Giorgio nel 1975 e Marco nel 1980, di Olimpia, moglie del primogenito Giorgio, di Silvia, Riccardo e Andrea, nipoti di Tomaso, che alla guida dell’azienda portano avanti i valori su cui essa è da sempre fondata quali la competenza, l’affidabilità e l’attenzione al cliente.

Da più di 50 anni Messa T è presente sul territorio brianzolo offrendo una gamma completa di servizi del mondo automotive, dalla vendita all’assistenza per i marchi Renault e Dacia.

Con il tempo il mondo delle auto è cambiato, ma quello che è rimasto invariato è la passione e la serietà di tutti i collaboratori che lavorano con impegno e dedizione per soddisfare le esigenze di ogni cliente che resta il vero patrimonio di ogni Dealer.

Due anni importati sono il 1998, quando è stata inaugurata la nuova e attuale sede di Monza, in via Boccioni 2, ampliata poi nel 2009 con il nuovo showroom. Il secondo è il 2015 quando è stata aperta la seconda sede di Vimercate, in via Trezzo 480 (SP2).

Rispettando il non c’è due senza tre , nel giugno 2019, è stato raggiunto un altro traguardo importante: l’apertura della terza sede a Merate in via Bergamo 78.

Presso i tre eleganti showroom di Monza , Vimercate e Merate è possibile conoscere e visionare l’intera gamma di vetture Renault, i veicoli commerciali, le auto elettriche sempre più numerose affiancate dagli stessi veicoli commerciali e la gamma Dacia.

Ogni mese è inoltre possibile usufruire delle promozioni dedicate ai KM0, con 5 anni di garanzia e 3 anni di assicurazione furto e incendio (con finanziamento) e alle vetture aziendali, con ecoincentivi fino a 1500 euro su usato in permuta e con garanzia da 2 a 4 anni. Non solo, per rispondere alle esigenze di ciascun cliente disponiamo di un vasto parco di auto usate multimarca garantite dalla stessa Messa T, a seguito di controlli specializzati per la verifica dell’usura, per offrirti il miglior usato.

DNA non mente e Messa T merita indubbiamente di far parte dei Top Dealers Italia.