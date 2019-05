Opel Corsa elettrica 2019 prezzo e dati tecnici

Opel Corsa arriva anche in versione elettrica e viene venduta a un prezzo di listino che dovrebbe rimanere al di sotto dei 20.000 euro

E’ un 2019 ricco di novità elettriche e una delle più interessanti è senza dubbio la nuova Opel Corsa elettrica, annunciata dal numero uno di Opel Michael Lohscheller che dice in maniera inequivocabile: “Opel is going electric!”. Oltre alla Opel Corsa a zero emissioni, il Gruppo prevede di far debuttare nel prossimo biennio veicoli elettrificati come il Vivaro, il pratico furgone da lavoro, e la Grandland X, prevista in versione plug-in Hybrid.

Opel Corsa elettrica: quanto costa

Opel Corsa elettrica 2019 è destinata ad essere un’auto completamente rivista e rinnovata, ma non stravolta, come si conviene ad un’auto che sin dal 1982, anno del suo lancio sul mercato, ha sempre goduto del favore del pubblico. “Renderemo la mobilità elettrica accessibile a un grande numero di clienti“, assicura Lohscheller, “sarà una vera macchina per il popolo“. Il prezzo della Corsa elettrica non è ancora stato rivelato ma si vocifera di listini che partono attorno a 20.000 euro.

In questo modo la Opel Corsa a zero emissioni sarebbe davvero molto competitiva soprattutto in presenza di forti incentivi all’acquisto, che la renderebbero non molto più costosa delle cugine a motore termico. Senza contare i costi di manutenzione, inferiori rispetto a quelli di un’auto con motore termico, e quelli di rifornimento. Opel Corsa elettrica è destinata a nascere sulla medesima piattaforma della DS3 Crossback, la CMP (Common Modular Platform), che trasformata in e-CMP darà vita anche alla futura Peugeot 208 elettrica. Il motore avrà quindi una potenza di 100 kW con una autonomia di circa 300 km grazie ad una batteria attorno ai 40 kWh.

Grazie ad Opel Corsa ed alle prossime citycar elettriche la quota di mercato delle ZEV è destinata a salire vertiginosamente.