Come abbellire la propria auto in garage: accessori e idee

Con la pandemia Coronavirus ancora in atto, gli appassionati possono impiegare il proprio tempo arricchendo la propria automobile con nuovi dispositivi o gadget personalizzati: vediamo quali

Dal momento che spostarsi in automobile, di questi tempi, è consentito solamente per comprovate esigenze lavorative o in situazioni di estrema necessità, la sorte di milioni di automobilisti italiani è quella di vedere il proprio mezzo fermo in garage, oppure per i meno fortunati sistemato assieme a tanti altri nei parcheggi sotto casa. Una condizione piuttosto triste per tutti coloro che sono appassionati da sempre del mondo automotive, che in realtà possono sfruttare questo periodo per prendere in considerazione tutta una serie di accessori che abbelliranno di gran lunga il look e le funzionalità della propria compagna a quattro ruote.

Iniziamo dai dispositivi elettronici e multimediali: su alcuni dei più famosi portali online gli “oggetti del desiderio” più richiesti spaziano dai kit di sensori per il parcheggio, con tanto di monitor e sistema ad ultrasuoni, ai caricabatteria usb da installare nella presa accendisigari, dagli auricolari wireless ai supporti per lo smartphone, che in questo modo può essere utilizzato come navigatore.

Una sezione dedicata e tra le più “cliccate” è sicuramente quella dei rivestimenti per l’abitacolo: i tappetini sono i più richiesti e, nelle varie versioni, sono disponibili in gomma, polipropilene, PVC, poliestere e tessuto, in moquette e di ispirazione WRC, ma anche con tecnologia anti-rumore per migliorare l’insonorizzazione. Per chi vuole spingersi oltre e ama il mondo del tuning esistono dei kit di trasformazione composti da pellicole speciali per creare dei bellissimi effetti “wrapping”, così come dei gadget davvero interessanti che modificano l’aspetto del pomello del cambio, il volante e la pedaliera, che può essere allestita come si stesse guidando un’auto da Rally.

Grande interesse suscitano anche i coprisedili, che nella giusta colorazione possono letteralmente stravolgere l’ambiente interno della propria automobile: un noto sito, in questo senso, propone una vastissima gamma di fodere in grado di soddisfare praticamente tutti i gusti, da quelle sportive (anche in stile Rally) a quelle scozzesi o camouflage, passando per le più tradizionali monocromatiche. Non mancano, inoltre, alcuni gadget irrinunciabili per chi viaggia a lungo, tra i quali i cuscini autogonfianti che sono in grado di mantenere la corretta postura anche dopo tante ore al volante.

Esistono diverse soluzioni anche per chi è solito trasportare animali sulla propria auto: dalle protezioni per i sedili con pulitori appositi che agiscono anche contro gli odori ai leva peli a rotolo, passando per le ciotole da viaggio e le pettorine di sicurezza. E per rimanere in tema con il periodo che stiamo affrontando, ecco tutti quegli immancabili prodotti che riguardano la cura e l’igiene a bordo: dai classici Arbre-Magique ai deodoranti che richiamano i cartoni animati, passando per i kit di lavaggio di vetri e cerchi alla classica pelle di daino per l’asciugatura. Insomma, se durante questa fase di emergenza volete prendervi cura della vostra automobile, non avete che l’imbarazzo della scelta!