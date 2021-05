Come si condivide la posizione con Google Maps?

Se esiste la necessità di far sapere a qualcuno la propria posizione e l'orario di arrivo previsto in una certa destinazione, Google Maps mette a disposizione uno strumento molto semplice e alla portata di tutti

Com’è che faceva la canzone? “Senza tante parole, manda la posizione…“, quante volte ci siamo trovati in una situazione in cui dovevamo far sapere a una persona il luogo dove ci trovavamo in quel momento? Oppure l’orario di arrivo in seguito a una vacanza o un viaggio di lavoro? Fortunatamente oggi la tecnologia è sempre pronta ad arrivare in nostro soccorso e con uno strumento completo e facile da usare come Google Maps ogni necessità viene risolta praticamente in maniera istantanea, con un tocco di dita sullo schermo del nostro smartphone.

Disponibile per sistemi Android e Apple, l’applicazione Maps della “grande G” è infatti in grado di condividere la nostra posizione con i contatti della nostra rubrica, inviando i dati GPS attraverso gli indirizzi Gmail ad essi associati oppure tramite i più noti software di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram…). Come fare? Basta avviare l’app, premere sull’immagine del proprio profilo in alto a destra e selezionare la voce “Condivisione della posizione”, che poi ci chiederà anche di scegliere i destinatari a cui inviare queste informazioni. A questo punto si creerà anche un link di condivisione, che possiamo manualmente utilizzare effettuando il “copia & incolla” verso le persone di nostro interesse.

La stessa procedura è disponibile anche quando si è in movimento, per esempio in auto verso la propria località di vacanza oppure di ritorno da un viaggio di affari. In questo caso, con l’app Google Maps aperta e riportante il percorso che stiamo seguendo sarà sufficiente scorrere le varie opzioni fino a trovare quella con la dicitura “Condividi posizione”, la quale renderà noto ai contatti che andremo successivamente a selezionare non solo il luogo in cui ci troviamo, ma anche l’orario di arrivo prestabilito per la nostra destinazione. Comodo vero?