Dal 2024 a Milano limite di velocità in città a 30 km/h!

Il Consiglio Comunale della città di Milano ha approvato la norma secondo la quale introdurrà il limite dei 30 km/h in tutto il capoluogo lombardo

In linea con quanto predisposto da Bologna e Firenze, la città di Milano presto estenderà il limite dei 30 km/h in tutto il capoluogo lombardo: l’approvazione degli scorsi giorni in Consiglio Comunale lo farà diventare Città 30 a partire dall’1 gennaio 2024, data in cui l’attuale limite dei 50 km/h sarà rivisto “al ribasso” in nome di una sempre più elevata sicurezza stradale (con meno feriti e morti tra ciclisti e pedoni) e di una maggiore sostenibilità ambientale della città con meno automobili in circolazione.

L’iter che estenderà il nuovo limite su tutta l’area metropolitana di Milano, tanto nei quartieri centrali che in periferia, sarà lungo e complicato e comporterà anche delle deroghe e delle eccezioni, soprattutto sulle arterie a scorrimento più veloce dove rimarrà la velocità limite dei 50 km/h. La proposta, inoltre, comprenderà anche una campagna di comunicazione che prevede l’introduzione di un sistema di acquisizione dati su tutta una serie di importanti parametri: incidenti stradali, inquinamento, congestione stradale, sosta selvaggia e identificazione delle zone dove installare altri autovelox.