Durante il rifornimento di benzina, continuare a erogare carburante dopo lo scatto automatico della pistola può provocare danni al sistema di alimentazione dell’auto. L’abitudine di riempire il serbatoio fino all’orlo, spesso per arrotondare l’importo, può infatti compromettere il funzionamento di alcuni componenti.

Il problema riguarda soprattutto il sistema EVAP, progettato per recuperare i vapori di carburante e limitarne la dispersione nell’atmosfera. Un riempimento eccessivo del serbatoio può danneggiare il filtro a carboni attivi, causando anomalie al motore e riparazioni che possono superare i 1.000 euro.

Come funziona il sistema EVAP

Il sistema EVAP (Evaporative Emission Control System) è un dispositivo presente sulle auto a benzina fin dai primi anni Novanta, introdotto per limitare la dispersione nell’atmosfera dei vapori di carburante. La sua diffusione è legata all’entrata in vigore delle normative europee sulle emissioni, a partire dalla Euro 1.

Il componente principale è il canister, un filtro contenente carboni attivi che trattiene i vapori provenienti dal serbatoio. Quando il motore è in funzione e si verificano determinate condizioni operative, una valvola di spurgo controllata elettronicamente permette di convogliare questi vapori nel collettore di aspirazione, dove vengono bruciati durante la combustione.

Con l’introduzione delle normative Euro 6d-Temp ed Euro 6d, i controlli sulle emissioni evaporative sono diventati più severi, prevedendo prove di tenuta prolungate fino a 48 ore. I costruttori hanno quindi adottato sistemi di filtraggio e monitoraggio più articolati, con sensori in grado di rilevare eventuali anomalie di pressione nel serbatoio.

Cosa succede dopo lo scatto della pistola

Durante il rifornimento, la pistola erogatrice interrompe automaticamente il flusso quando il carburante raggiunge un determinato livello nel serbatoio. Questo meccanismo serve a evitare il riempimento eccessivo e la fuoriuscita di benzina dal bocchettone.

Il sistema di alimentazione dispone inoltre di una valvola di sfiato e antiribaltamento, progettata per limitare il passaggio del carburante liquido nei condotti destinati ai vapori.

Continuare a erogare benzina dopo lo scatto automatico può però provocare un innalzamento eccessivo del livello del carburante. In queste condizioni, parte della benzina liquida potrebbe raggiungere il circuito di recupero dei vapori e penetrare nel filtro a carboni attivi.

Il sistema EVAP è progettato per gestire vapori e non carburante liquido. Un eventuale ingresso di benzina nel canister può quindi comprometterne il funzionamento e provocare anomalie nel circuito.

I danni al motore e i costi di riparazione

Quando il canister viene raggiunto dalla benzina liquida, i carboni attivi possono perdere parte della loro capacità di assorbire e rilasciare i vapori di carburante. Il deterioramento del filtro può inoltre influire sul funzionamento delle valvole e dei sensori collegati al sistema EVAP.

Tra le possibili conseguenze figurano l’accensione della spia motore, irregolarità al minimo, difficoltà di avviamento e anomalie durante l’accelerazione. I sintomi possono variare a seconda delle caratteristiche del veicolo e dell’entità del problema.

In caso di danneggiamento del filtro, può essere necessaria la sostituzione del canister, accompagnata dalla verifica ed eventuale pulizia delle valvole e dei condotti interessati.

Il costo della riparazione dipende dal modello dell’auto, dal prezzo dei ricambi e dalla manodopera necessaria. Secondo le stime riportate, l’intervento può richiedere una spesa compresa tra 300 e oltre 1.000 euro, soprattutto quando il componente si trova in una posizione difficilmente accessibile.

Perché evitare il pieno eccessivo in estate

Il riempimento del serbatoio oltre il livello previsto può comportare ulteriori problemi durante i mesi estivi, quando le temperature esterne sono particolarmente elevate.

La benzina viene generalmente conservata nei serbatoi interrati dei distributori, dove le temperature rimangono relativamente stabili. Una volta trasferito nel serbatoio dell’auto, il carburante può riscaldarsi e aumentare di volume a causa della dilatazione termica.

Se il serbatoio è stato riempito eccessivamente, l’espansione del carburante può favorire il passaggio di benzina liquida nei condotti del sistema EVAP, aumentando il rischio di contaminazione del filtro a carboni attivi.

Per evitare questi inconvenienti, è consigliabile interrompere il rifornimento al primo scatto automatico della pistola, senza tentare di aggiungere altro carburante per arrotondare l’importo. Una precauzione che consente di rispettare il livello di riempimento previsto e ridurre il rischio di danni al sistema di recupero dei vapori.