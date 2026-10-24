SUV per famiglia: quanto spazio serve davvero per bagagli, passeggini e viaggi con bambini?

Il momento della verità, per chi sceglie un SUV per famiglia, arriva davanti al portellone aperto, con il passeggino chiuso in una mano e la borsa del cambio nell’altra.

È lì che i litri della scheda tecnica smettono di essere un numero astratto e diventano la differenza tra una partenza serena e un Tetris improvvisato sotto casa.

Capire quanto spazio serve davvero richiede di guardare oltre quella cifra, perché i figli crescono molto più in fretta di quanto si finisca di pagare l’auto.

Il bagagliaio di un SUV per famiglia: litri dichiarati e spazio reale

Ti starai chiedendo come sia possibile che due auto con gli stessi litri dichiarati carichino cose così diverse.

La risposta sta nel modo in cui quei litri vengono misurati.

Molti costruttori adottano lo standard tedesco VDA: Il vano viene riempito con blocchi rigidi da un litro (parallelepipedi da 20 x 10 x 5 centimetri), che alla fine si contano uno per uno.

Il risultato è piuttosto realistico, ma cambia con la configurazione provata: posizione dei sedili, cappelliera montata o rimossa, piano di carico alzato o abbassato. Per questo motivo un valore misurato fino alla cappelliera e uno misurato fino al tetto non sono confrontabili.

Nessuno dei due, poi, va messo a confronto con i litri calcolati secondo il metodo americano SAE, che di norma restituisce cifre più generose.

In sostanza, i litri ti dicono quanto entra, non come entra. Contano la larghezza dell’apertura e la soglia di carico (il bordo che scavalchi ogni volta che sollevi una valigia).

Contano anche l’ingombro dei passaruota e la presenza di un doppio fondo per catene da neve e kit di pronto soccorso.

Chiaramente un vano squadrato può rivelarsi più pratico di uno più capiente ma stretto e profondo, dove il passeggino entra solo di sbieco.

Passeggino e seggiolini contano più dei litri

Come ben saprai se hai già un figlio, il passeggino è l’oggetto più ingombrante che entra ed esce dal bagagliaio ogni giorno.

Un sistema trio, con telaio e navicella da caricare a ogni uscita, occupa da solo buona parte del vano, mentre un modello compatto a ombrello lascia spazio alla spesa e alle borse.

Le misure da chiuso si leggono sulle schede dei produttori, ma la prova vera è un’altra: caricarlo con una mano sola, mentre con l’altra tieni in braccio il bambino. Al test drive porta il tuo passeggino e, se puoi, anche i seggiolini: dieci minuti di prove valgono più di qualsiasi tabella.

E i seggiolini? Qui le regole contano quanto i centimetri. L’articolo 172 del Codice della Strada impone un sistema di ritenuta omologato a tutti i bambini sotto i 150 centimetri di statura, soglia che di solito si supera intorno ai 12 anni.

Se a bordo viaggia un bambino sotto i quattro anni, la legge 117 del 2018 aggiunge l’obbligo del dispositivo antiabbandono.

Sul fronte delle omologazioni, dal 1° settembre 2024 i nuovi seggiolini in vendita sono solo quelli conformi al regolamento R129, che molti conoscono come i-Size. È la norma con cui chi compra un seggiolino nel 2026 deve fare i conti, e prevede il viaggio contromarcia almeno fino ai 15 mesi.

Il rovescio della medaglia è che un seggiolino contromarcia è profondo, e spesso costringe chi siede davanti ad avanzare il sedile. Se lo monti sul sedile del passeggero anteriore, ricorda che la legge lo consente solo con l’airbag frontale disattivato.

Con il secondo e il terzo figlio il calcolo si complica ancora. I rialzi con schienale, obbligatori dal 2017 per i nuovi prodotti fino a 125 centimetri, sono più larghi dei vecchi cuscini, e tre seggiolini affiancati restano una sfida per molti SUV compatti.

Vale la pena verificare quanti posti dispongono degli attacchi ISOFIX e se il posto centrale del divano è davvero utilizzabile.

Divano scorrevole e motore ibrido: come cambia lo spazio a bordo

Arrivato a questo punto avrai capito che lo spazio di un’auto per famiglia somiglia a una coperta corta.

Va tirata da una parte o dall’altra, a seconda di chi sale a bordo e di cosa deve entrare nel vano.

Anche la motorizzazione incide sullo spazio, oltre che sui consumi. Nei tragitti casa-scuola, fatti di partenze e frenate continue, un ibrido recupera energia quando rallenta e, nelle versioni full hybrid, può percorrere brevi tratti in modalità elettrica. La contropartita è che la batteria deve trovare posto da qualche parte, e su alcuni modelli sottrae litri al vano o al doppio fondo: a parità di carrozzeria conviene quindi confrontare sempre i dati della versione esatta che si intende acquistare.

Per questo motivo, a parità di carrozzeria, conviene confrontare sempre i dati della versione esatta che si intende acquistare.

Il divano posteriore scorrevole è sicuramente lo strumento più flessibile per spostare il confine tra gambe e bagagli. Quando i bambini siedono sul rialzo, avanzarlo regala litri al vano.

Con un seggiolino contromarcia, o con figli ormai adolescenti, arretrarlo restituisce i centimetri che servono davvero. Nella stessa direzione va lo schienale frazionato 60/40, che permette di caricare una bici da bambino o un lettino da viaggio lasciando libero un posto per il seggiolino.

Su questa logica lavorano diversi modelli recenti. La Mitsubishi Grandis, per esempio, è un SUV ibrido per famiglia proposto con motorizzazioni Full Hybrid e Mild Hybrid, il cui divano posteriore avanza fino a 16 centimetri. Tradotti in capacità di carico, quei centimetri valgono oltre cento litri di bagagliaio, spostati dalle gambe dei passeggeri al vano quando serve.

Qualunque modello tu stia valutando, è il genere di soluzione da mettere alla prova con le tue borse e i tuoi seggiolini.

Caricare l’auto per un viaggio lungo con i bambini

Le vacanze sono il vero esame di maturità per qualsiasi SUV per famiglia. Magari durante l’anno ti basta metà del vano, poi ad agosto ti ritrovi a incastrare valigie, ombrellone, secchielli e una scorta di pannolini per due settimane.

Un buon metodo è quello di seguire un ordine preciso, perché i pesi vanno in basso e contro lo schienale del divano, mentre gli oggetti leggeri stanno sopra e ai lati. Le borse morbide si adattano alle forme irregolari del vano meglio dei trolley rigidi.

Nessun oggetto pesante, poi, va lasciato libero, perché in una frenata brusca si trasforma in un proiettile. Al contempo conviene dividere il carico in due zone: nel bagagliaio ciò che serve all’arrivo, nell’abitacolo ciò che serve durante il viaggio, dal cambio agli snack fino al gioco preferito.

Aprire il portellone in un’area di servizio affollata per cercare un ciuccio, del resto, è un’esperienza che nessun genitore vuole ripetere.

Se lo spazio non basta, il box da tetto resta la soluzione più semplice, a patto di rispettare il carico massimo sul tetto indicato nel libretto di uso e manutenzione. Attenzione: a pieno carico va adeguata anche la pressione degli pneumatici, seguendo i valori del costruttore riportati di solito su un’etichetta nel montante della portiera o nello sportellino del carburante.

Scegliere con il metro in tasca

Non ci resta che tirare le somme. Lo spazio giusto per una famiglia si misura con gli oggetti veri: il passeggino, i seggiolini, le valigie delle vacanze e le borse dello sport.

I litri dichiarati sono un punto di partenza da leggere sapendo come vengono misurati, mentre il divano scorrevole e la versione scelta possono spostare l’equilibrio più di quanto sembri sulla carta.

C’è poi una variabile che nessuna scheda tecnica riporta, cioè il tempo. Il SUV per famiglia che scegli oggi dovrà accompagnare figli che fra qualche anno avranno esigenze diverse, quindi conviene immaginarlo già con i ragazzi più grandi e qualche borsa in più.

A questo punto hai a disposizione tutti gli elementi per presentarti in concessionaria con il metro in tasca e le domande giuste.