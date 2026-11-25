La moto è ferma sotto il telo da qualche settimana, con la batteria collegata al mantenitore. Sul manubrio, la vaschetta del liquido freni è l’unico pezzo dell’impianto che si può osservare senza smontare nulla, ed è da lì che conviene partire.

I mesi freddi lasciano il tempo per due lavori diversi, che spesso vengono confusi. Il primo è la manutenzione da fare in ogni caso prima della primavera, su liquido, pastiglie, dischi e tubi. Il secondo è l’aggiornamento con componenti diversi da quelli di serie, una scelta che ha senso solo quando la base è in ordine e chi guida ha un’esigenza precisa, come una diversa sensazione alla leva o l’uso in pista. Una pompa nuova montata su un circuito trascurato, del resto, lascia intatti i problemi del circuito.

Liquido freni: il controllo che non dipende dai chilometri

Il liquido dei freni è igroscopico: con il tempo assorbe umidità dall’ambiente, anche attraverso la porosità dei tubi, e l’acqua che si accumula ne abbassa il punto di ebollizione. Il degrado procede anche con la moto in garage, perché dipende dai mesi trascorsi più che dalla strada percorsa.

Qualora il liquido arrivi a ebollizione in una frenata lunga o ripetuta, nel circuito si formano bolle di vapore: è il vapour lock, che si avverte come una leva più morbida e dalla corsa più lunga, proprio quando servirebbe la risposta più pronta. Brembo indica la sostituzione ogni due anni, salvo diversa prescrizione del costruttore del veicolo, e lo stesso intervallo compare nei libretti di molte moto. Il cambio si fa con lo spurgo completo del circuito, usando il fluido indicato sul tappo della vaschetta o nel manuale. In caso di dubbi sulla data dell’ultima sostituzione, conviene considerarla scaduta.

Pastiglie e dischi: cosa dicono indicatori e spessori

Le pastiglie si controllano a vista, guardando il materiale d’attrito rimasto e gli indicatori d’usura, spesso scanalature ricavate sulla pastiglia. Quando le scanalature non sono più visibili, la sostituzione è dovuta anche se la frenata sembra regolare. Un consumo irregolare, con pastiglie più sottili da un lato, va invece fatto valutare da un meccanico prima di montare quelle nuove.

Per i dischi il riferimento è lo spessore minimo di sostituzione, che Brembo, per esempio, riporta sul disco stesso con la sigla Min. Th. La misura si prende con un calibro in più punti della fascia frenante, considerando il valore più basso. Un disco troppo sottile scalda di più, e l’aumento di temperatura riduce l’attrito tra pastiglia e disco allungando la frenata.

Tubi in gomma, un componente a scadenza

I tubi flessibili che collegano pompa e pinze sono la parte dell’impianto a cui si pensa meno. Alcuni costruttori ne fissano la sostituzione a tempo: Yamaha, per esempio, prescrive nel manuale di uso e manutenzione di cambiare i tubi freno ogni quattro anni, e prima se compaiono crepe o danni.

Il controllo invernale riguarda quindi due aspetti: lo stato esterno della gomma, soprattutto vicino ai raccordi, e l’età dei tubi, da confrontare con le prescrizioni della casa. In caso di sostituzione il circuito va svuotato e spurgato, per cui conviene farla coincidere con il cambio del liquido.

Quando ha senso aggiornare l’impianto?

Con liquido nuovo, pastiglie e dischi entro i limiti e tubi in ordine, un impianto di serie torna a lavorare come previsto dal costruttore. Se a quel punto la sensazione alla leva resta diversa da

quella cercata, o se la moto frequenta la pista, l’aggiornamento diventa sensato, e la pompa freno anteriore è uno dei componenti da cui partire.

Le pompe radiali Brembo della serie RCS permettono di scegliere l’interasse tra il fulcro della leva e il pistone: 18 mm per una frenata più modulabile, 20 mm per una risposta più pronta, con un registro che si ruota di 180° con il cacciavite. Le versioni Corsa Corta aggiungono la regolazione della corsa a vuoto, cioè del tratto iniziale della leva prima che la frenata attacchi, su tre posizioni (R, S e N), per sei combinazioni in tutto. Le istruzioni Brembo avvertono che l’interasse incide sulla corsa della leva necessaria a generare la pressione di frenata, per cui ogni nuova impostazione va provata con calma.

Per chi ha già deciso quale pompa montare, i freni Brembo Racing hanno una pagina dedicata nel catalogo di Omnia Racing, dove si trovano anche le pompe radiali della serie RCS. Prima dell’acquisto resta da verificare che il componente sia adatto alla moto e come la modifica incida su polizza e regolarità del mezzo, tema già affrontato su queste pagine.

Tempi: l’intervento va chiuso prima della prima uscita

Il vantaggio dell’inverno è il margine di tempo, che conviene non consumare fino all’ultimo. Brembo avverte che le pastiglie nuove, all’inizio, frenano meno e richiedono velocità moderate e nessuna frenata brusca fino al termine del rodaggio previsto dal costruttore del veicolo. Anche una pompa regolabile ha bisogno di qualche uscita per trovare l’impostazione giusta. Chiudere i lavori qualche settimana prima della primavera permette di fare entrambe le cose su strade tranquille, invece che nel primo giro lungo della stagione.

Per la stessa ragione vista per i tubi, chi ha deciso di aggiornare fa bene a programmare la sostituzione della pompa insieme al cambio del liquido. In questo modo il circuito si apre e si spurga una volta sola.