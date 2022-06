Seggiolini auto: qual è il più sicuro per i bambini?

Altroconsumo ha effettuato un test approfondito su tutti i seggiolini auto per bambini presenti sul mercato italiano: ecco qual è il più sicuro (e consigliato) da acquistare

Benchè le attuali automobili stanno diventando sempre più sicure, viaggiare su strada rappresenta sempre un potenziale pericolo assolutamente da non sottovalutare. Ecco perchè, per i più piccoli, vige l’obbligo in Italia di utilizzare i seggiolini auto, uno strumento che deve essere adeguato progressivamente al peso del bambino durante la sua crescita finchè non ha raggiunto 1,5 metri di altezza.

Solo in quel caso, infatti, potrà passare alla più comune cintura di sicurezza: in caso non si ottemperasse a tale obbligo, è prevista una multa per il conducente variabile da 83 fino a 330 Euro a cui si aggiunge la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida. Come evitare tutto questo? Acquistare il giusto seggiolino per bambini, magari affidandosi alla recente indagine di Altroconsumo che, dopo un approfondito test di ben 165 dispositivi, ha individuato quello più sicuro in assoluto.

Entrando un po’ più nei dettagli, lo studio di Altroconsumo ha preso in considerazione anche i seggiolini per i bambini più cresciuti che vanno sommati a tutti gli altri appartenenti al gruppo 2/3 o iSize 100-150, adatti ai piccoli dai quattro anni in su. Nella classifica (che vi proponiamo in fondo a questo articolo) non sono però incluse le “alzatine“, non consigliabili in termini di sicurezza (perchè è assente la protezione in caso di impatto laterale) benchè utilizzabili a partire dai 15 kg secondo la normativa ECE R44/04 o dai 100 cm di altezza secondo il regolamento ECE R129 iSize.

I test svolti da Altroconsumo hanno quindi preso in considerazione sia l’urto frontale che quello trasversale, sottoponendo ogni seggiolino a un doppio crash test rispettivamente alla velocità di 64 e di 50 km/h – quest’ultimo non previsto dalla vigente normativa ECE R44 ma introdotto dalla più recente ECE R129. Le prove sono state ripetute svariate volte, con il sedile installato in tutte le configurazioni possibili su una vettura moderna (Isofix, cinture, contro il senso di marcia, nel senso di marcia e con manichini di diverse dimensioni).

Il risultato finale? Come potete vedere anche voi dalla classifica in fondo all’articolo, il miglior (e più sicuro) seggiolino auto per bambini attualmente in commercio è il CYBEX Solution M-Fix SL, al quale si aggiungono il JOIE i-Trillo, il GRACO EverSure i-Size e il CBX YARI come Migliori Acquisti per la media dei voti riportati al termine dei test. Da ricordare, in ogni caso, che anche i prodotti “peggiori” offrono comunque una protezione superiore sia rispetto al viaggiare slegati che all’utilizzo delle sole cinture di sicurezza.

Ora alcune regole per utilizzare al meglio un seggiolino auto per bambini: il consiglio più importante è quello di legare i vostri piccoli in ogni singolo viaggio, anche per i tragitti più brevi, verificando che la cintura di sicurezza sia ben allacciata e che passi correttamente sia nel sedile stesso che all’altezza della clavicola e delle anche (non sul collo nè sull’addome). Per ogni difficoltà e dubbio, poi, fate sempre riferimento alle istruzioni riportate nel libretto di utilizzo che correda il vostro prodotto: niente va lasciato al caso al giorno d’oggi!