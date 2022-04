Telepass, aumenti in arrivo: dal 1° luglio si pagherà 0,57 Euro al mese in più

Dal prossimo 1 luglio l'opzione Telepass Family subirà un aumento pari al 45% del suo costo, passando da 1,26 a 1,83 Euro al mese

Dopo l’aumento dei costi di gran parte delle materie prime, una maggiorazione dei servizi relativi ai pedaggi autostradali non solo era attesa, ma in un certo senso anche scontata. La data da segnarsi sul calendario è il prossimo 1 luglio, quando Telepass concretizzerà un incremento pari al 45% del costo mensile che gli utenti attualmente pagano per il pacchetto più diffuso, il Family: entrando nello specifico, il prezzo ogni 30 giorni per il noleggio del dispositivo aumenterà di 0,57 Euro, passando dagli attuali 1,26 ai futuri 1,83 Euro.

Più contenuta la maggiorazione per chi usufruisce dell’opzione Twin con trattamento Premium, quella che aggiunge un secondo Telepass al proprio abbonamento assieme a diverse agevolazioni per quanto riguarda il noleggio auto e la relativa assicurazione. In questo caso il costo mensile passerà da 2,10 a 2,38 Euro, mentre se si prende in considerazione l’offerta più completa Family + Twin l’incremento sarà di 0,85 centesimi e arriverà a quota 4,21 Euro al mese.

Il motivo di questa operazione? L’azienda che detiene il 51% delle azioni di Telepass, Atlantia, ha specificato che “le modifiche ai contratti di abbonamento nascono in ragione del progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo in cui opera Telepass, che ha richiesto appositi costi e investimenti per la gestione e lo sviluppo dei servizi di telepedaggio, al fine di continuare a garantire i previsti livelli di servizio e mettere a disposizione dei clienti funzionalità allineate ai migliori standard“.

Per chi non fosse d’accordo con queste linee guida, esiste sempre la possibilità di recedere anticipatamente (e gratuitamente) dal contratto stipulato per il noleggio del dispositivo Telepass. La data ultima per poterlo fare prima di dover pagare gli aumenti previsti è il 30 giugno 2022, entro la quale bisognerà provvedere non solo a informare l’azienda ma anche a restituire la scatola elettronica dei telepedaggi nel giro di sei mesi dalla richiesta.