Motor Bike Expo 2024 accende i motori: tutte le info, biglietti, novità, prezzi ed eventi

Apre oggi, venerdì 19 gennaio, alla Fiera di Verona Motor Bike Expo, il grande appuntamento italiano ed europeo dedicato ai motociclisti: 100.000 metri quadrati, 700 espositori, 7 padiglioni, 6 aree esterne per gare, spazi custom, spettacoli, ed esibizioni in un programma di 150 tra appuntamenti, eventi, incontri.

Apre Motor Bike Expo 2024

I visitatori di MBE troveranno in Fiera 3.000 moto con i marchi leader a livello mondiale, novità e curiosità: tra queste particolarmente significativa quella di un marchio veneto, la Borile di Vo’ (Pd), che presenta in anteprima un nuovo motore ad alto rendimento, basso consumo e manutenzione ridotta, messo a punto con brevetto internazionale dall’azienda padovana. Motor Bike Expo è la fiera dei motociclisti e per i motociclisti, ed è proprio il pubblico, tra passione, costume e colore, il grande protagonista: ma la kermesse è anche un momento fondamentale per il mondo produttivo, che ha modo di testare la sua offerta sul pubblico grazie ai grandi numeri della rassegna veronese, con visitatori da tutta Italia e dai principali paesi dell’Europa continentale. Il nuovo anno si apre con un grande slancio per il settore economico-industriale italiano: il 2023, con oltre 337.000 veicoli immatricolati, conferma l’Italia al primo posto in Europa. Il comparto scooter segna il maggior incremento sull’anno scorso (+20,64%, e 173.543 veicoli targati); seguono le moto (+14,88% e 145.405 mezzi). In frenata i ciclomotori e le due ruote elettriche, queste ultime anche per la fine degli incentivi. “Regina” del mercato 2023 la Benelli TRK 502, con oltre 4.000 esemplari immatricolati. Francesco Angoletto, con Paola Somma ideatore e organizzatore della manifestazione, sottolinea: “La situazione del mercato moto è positiva. Ci auguriamo che questa ripresa coinvolga maggiormente i più giovani: la moto è un social virtuoso che porta all’incontro, alla scoperta dei luoghi e delle persone. Un aiuto verso stili di vita più equilibrati”.

A MBE è possibile trovare produzione di serie, con la presenza di oltre 20 case motociclistiche in veste ufficiale (Aprilia, Benelli, Borile Moto, BMW Motorrad, Harley-Davidson, Kawasaki, Keeway, Moto Guzzi, Moto Morini, Ohvale, QJ Motor, Royal Enfield, SYM Sanyang, Super73 Suzuki, SWM, Talaria, TM Racing, Triumph Motorcycles, UM Motorcycles e Yamaha), tantissimi produttori e distributori di abbigliamento ed accessori per il motociclista e la sua moto. Il panorama custom internazionale al gran completo, con grandi firme provenienti da tutto il pianeta e le loro realizzazioni, sempre più al confine tra meccanica e arte. Lo sport motociclistico, in tutte le sue declinazioni, praticato nelle aree esterne e raccontato attraverso le voci dei protagonisti (piloti, team, promoter e organizzatori), in una fitta serie di premiazioni e presentazioni. Il mototurismo, fenomeno che rende i viaggiatori su due ruote sempre più protagonisti di Motor Bike Expo, presenti a Verona per conoscere e programmare le prossime avventure in ogni angolo d’Italia e del globo. Lo spettacolo, nelle grandi aree esterne, con esibizioni e gare, e la possibilità per i visitatori di provare numerose novità. Tutte le nuove tendenze, con un’attenzione particolare alla mobilità, alla sostenibilità ambientale e soprattutto alla sicurezza dei motociclisti. Incontri, racconti, testimonianze, area shopping ed il parcheggio gratuito riservato a chi arriverà in moto a Veronafiere.

Motor Bike Expo 2024: le info utili

Arrivare a Veronafiere per immergersi nella tre giorni di Motor Bike Expo è estremamente semplice, con qualsiasi mezzo (aereo, treno, moto, auto). Sia la stazione ferroviaria, che l’aeroporto sono collegati perfettamente con il quartiere fieristico. Chi arriverà in fiera in moto, potrà parcheggiare gratuitamente all’interno. Tutte le info per pianificare al meglio il proprio viaggio verso MBE 2024 si trovano su www.motorbikeexpo.it La manifestazione sarà aperta con orario continuato 9.00 – 19.00, il biglietto in prevendita costa online 21 euro (+ diritti) ed è disponibile suTicketOne e VivaTicket. Alle casse, attive agli ingressi Can Grande, San Zeno e Re Teodorico, il biglietto costa 24 euro. Ampie sono le formule di agevolazione e sconto che interessano i tesserati Federmoto, HOG e Vespa Club d’Italia (riduzione, 16 euro); bambini fino a 5 anni, ingresso gratuito; ragazzi da 6 a 17 anni, over 65, disabili fino al 79% di invalidità e accompagnatori disabili oltre l’80%, gruppi e comitive composte da almeno 30 persone, biglietto ridotto (16 euro); disabili oltre l’80% d’invalidità, ingresso gratuito.