Alfa Romeo Giulia: la prossima generazione sarà solo elettrica!

Secondo le ultime indiscrezioni del CEO Imparato, la Giulia del futuro potrebbe utilizzare la piattaforma STLA Medium atta a ospitare powertrain esclusivamente a batterie

Oggi è uno dei capisaldi della gamma Alfa Romeo ed è spinta essenzialmente da motorizzazioni endotermiche… ma in futuro sarà molto probabilmente diversa e più incline a soddisfare l’esigenza di una mobilità sempre più eco-sostenibile. La Giulia è attualmente al centro delle discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che stanno delineando un futuro “only-electric” a partire dal 2027.

L’indiscrezione è stata riportata in questi giorni da Automotive News Europe in base alle parole del CEO Jean-Philippe Imparato: “Alfa Romeo non diventerà un brand interessato solo ai SUV, non molleremo un modello come la Giulia: la prossima generazione della nostra berlina sarà 100% elettrica, come lo saranno tutte le Alfa vendute a partire dal 2027. Questa è la tecnologia che meglio si abbina alle auto di categoria premium“.

Oltre a un leggero restyling, quindi, la nuova Alfa Romeo Giulia sarà equipaggiata con una powertrain a zero emissioni di nuova generazione, per la quale molto probabilmente verrà adottata una versione modificata della piattaforma Giorgio sulla base dell’architettura STLA Medium progettata da Stellantis. Ci sarà anche spazio per una variante sportiva Quadrifoglio ad alte prestazioni? Nei prossimi mesi ne sapremo sicuramente di più…