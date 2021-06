Alfa Romeo MiTo: la nuova generazione arriva nel 2024?

La berlina compatta della Casa di Arese potrebbe tornare in futuro sulla stessa piattaforma Stellantis della Lancia Ypsilon, pronta ad accogliere anche alcune motorizzazioni elettriche

L’abbiamo salutata (a malincuore) ad inizio 2019, ma a quanto pare la sua assenza non è passata inosservata in quel di Arese: l’Alfa Romeo MiTo è stata un’ottima berlina compatta tre porte, capace di far divertire giovani e… meno giovani con una piattaforma dinamica, molto prestazionale e anche bellissima da ammirare. Una vettura, quindi, che manca nel listino della factory del Biscione ma che potrebbe tornare in futuro grazie alla parentela con altri modelli introdotti sul mercato dal Gruppo Stellantis.

Primo tra tutti la nuova Lancia Ypsilon, che pertanto condividerà con la prossima generazione della MiTo il pianale modulare STLA Small oggi conosciuto come CMP e adottato anche dalla Peugeot 208 e dalla Opel Corsa. Queste indiscrezioni arrivano dal noto portale Autocar, secondo il quale si presuppone un modello disegnato dal designer spagnolo Alejandro Mesonero Romanos – nuova prima guida della sezione stilistica di Alfa Romeo dal 1° luglio – in arrivo, però, non prima del 2024.

D’altronde prima sarà il turno della Tonale, che già definirà un importante passo in avanti in fatto di motorizzazioni “alternative” grazie alle quali la prossima MiTo potrà avvalersi anche di una versione completamente elettrica, da posizionarsi al fianco di quelle tradizionali a combustione. Tutti questi dettagli, ovviamente, sono da confermare e ci vorrà del tempo prima di ricevere delle informazioni ufficiali, quindi anche in questo caso l’imperativo è solo uno per conoscere qualcosa di nuovo sul suo sviluppo: portare pazienza…